Bộ Công an tổ chức quán triệt 4 luật liên quan lực lượng mà Quốc hội mới thông qua 20/08/2024 16:34

(PLO)- Đây là các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đã được Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bốn luật do Bộ Công an chủ trì hoặc đồng chủ trì soạn thảo và đã được thông qua, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đây là các luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03); Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06); Cục Cảnh sát giao thông (C08); Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an (K01) đã phổ biến toàn diện nội dung các chính sách cơ bản của 4 luật nói trên, đặc biệt là những điểm mới, quan trọng.

Theo đó, đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhấn mạnh đến những chính sách, như: Tiếp tục quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu bia không lái xe”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phổ biến về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hay như bổ sung quy định đấu giá biển số xe để phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, trừ điểm giấy phép lái xe, các hạng giấy phép lái xe...

Phân định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó, Bộ Công an là đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ gồm những chính sách cơ bản: Bổ sung quy định ưu tiên bảo đảm phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, kinh phí, khoa học và công nghệ; trang bị vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06) phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bổ sung đối tượng cảnh vệ và quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng và bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ...

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhấn mạnh việc bổ sung quy định về dao có tính sát thương cao. Trường hợp sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật được xác định là vũ khí quân dụng.

Hoặc trường hợp sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ được xác định là vũ khí thô sơ. Trường hợp sử dụng với mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt thì không phải là vũ khí…

Đối với Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Bộ Công an đồng chủ trì với Bộ Quốc phòng soạn thảo, nhấn mạnh nội dung phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu ngay sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, được Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV thông qua và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả...