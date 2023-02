Bộ Công an trả lời cử tri về đề nghị tăng thêm lực lượng đối với công an cấp xã

(PLO)- Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội hồ sơ Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó kiện toàn, thống nhất một số lực lượng đảm bảo an ninh ở khu vực cấp xã.

Bộ Công an nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bạc Liêu liên quan đến số lượng công an cấp xã.

Kiến nghị của cử tri có nội dung: Hiện nay tình hình trật tự xã hội ở khu dân cư tại khu vực nông thôn còn diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội lợi dụng vùng sâu, vùng xa để hoạt động, số vụ trộm cắp đang gia tăng, trong khi chức danh Trưởng Công an các ấp không còn. Đề nghị xem xét, giữ lại chức danh Trưởng Công an ấp. Bên cạnh đó, đề nghị tăng thêm lực lượng Công an cấp xã lên từ 10 đến 12 người/xã để đảm bảo việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở địa phương, nhất là các xã có địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Công an cho biết, theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lực lượng công an nhân dân và Thông tư 77/2021/TT-BCA quy định danh mục, bố trí sử dụng chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân thì trong hệ thống chức vụ, chức danh trong công an nhân dân không có chức danh Trưởng Công an ấp.

Tuy nhiên, trước khi Bộ Công an tổ chức triển khai lực lượng công an chính quy về các xã thì các địa phương có lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Hiện nay, sau khi lực lượng công an chính quy được bố trí ở các xã thì lực lượng Công an xã bán chuyên trách được bố trí làm các nhiệm vụ khác hoặc tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và được hưởng chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản pháp luật khác thay thế.

Đồng thời, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ có Tờ trình số 80/TT-CP ngày 18-3-2022 trình Quốc hội hồ sơ Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự án Luật đã điều chỉnh kiện toàn, thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng thành 01 lực lượng chung tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó, sẽ có thêm lực lượng cùng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Q.LINH