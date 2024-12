Điểm mới 10 Luật bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2025 29/12/2024 10:51

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu một số điểm mới 10 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 dưới đây:

1. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được Quốc hội thông qua ngày 27-6-2024, gồm 9 Chương, 89 Điều. Luật này có nhiều quy định mới liên quan đến giấy phép lái xe (GPLX), thi lấy GPLX…

. Trừ điểm GPLX nếu vi phạm

Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, lần đầu tiên pháp luật có quy định về 12 điểm GPLX.

Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

GPLX chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Trường hợp GPLX bị trừ hết điểm thì người có GPLX không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo GPLX đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra lại lý thuyết, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

. Cho phép đấu giá biển số xe máy

Quốc hội đang cho thí điểm đấu giá biển số ô tô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 với giá khởi điểm là 40 triệu đồng.

Nay, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bên cạnh ô tô thì biển số xe máy cũng được tham gia đấu giá. Giá khởi điểm một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng.

Tiền đặt trước không thấp hơn giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá.

Nghị quyết số 73/2022/QH15 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1-1-2025, trừ quy định chuyển tiếp đối với đấu giá biển số ô tô trước ngày này nhưng chưa cấp xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá.

. 3 loại giấy phép lái xe không có thời hạn

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC. Nay Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã phân lại các hạng giấy phép lái xe gồm: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Trong đó, giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn.

Xem chi tiết việc quy đổi giá trị sử dụng GPLX theo phân hạng cũ phân hạng mới TẠI ĐÂY.

GPLX sẽ có 12 điểm và sẽ bị trừ khi vi phạm giao thông, tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi. Ảnh: TN

2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được thông qua ngày 27-6-2024 với một số nội dung mới.

Theo đó, sửa đổi bổ sung đối tượng tài sản phải bán thông qua đấu giá. Đơn cử, Luật Đấu giá tài sản hiện này được quy định một trong những tài sản phải bán thông qua đấu giá là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, nay sửa đổi thành “Quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng”; hay bổ sung thêm tài sản của liên hiệp hợp tác xã phá sản cũng phải bán thông qua đấu giá.

Luật mới cũng sửa đổi quy định về đào tạo nghề đấu giá.

Nếu như hiện nay, Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định để được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá thì cần đáp ứng điều kiện có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 3 năm trở lên thì từ 1-1-2025, quy định này đã bị bãi bỏ.

Ngoài ra, không còn quy định các trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá. Trường hợp người được miễn đào tạo nghề đấu giá đang tập sự hành nghề đấu giá hoặc đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá trước ngày 1-1-2025, khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá được tiếp tục thực hiện quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

3. Luật Thủ đô 2024

Luật Thủ Đô 2024 đã dành một Chương để quy định về việc tổ chức chính quyền đô thị, so với Luật Thủ đô 2012. Theo đó, bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc Thành phố Hà Nội, tương tự như TP Thủ Đức của TP.HCM.

HĐND TP thuộc TP có 2 Phó Chủ tịch HĐND; tổng số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không quá 9 người do TP thuộc TP quyết định.

TP Hà Nội cũng được tăng số lượng đại biểu HĐND từ 95 lên 125 đại biểu. Trong đó, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ít nhất là 25% tổng số đại biểu HĐND.

Luật mới cũng cho phép xây dựng các tuyến đê mới, được tồn tại một số khu dân cư hiện hữu ở bãi sông, được xây dựng công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp và các công trình cho mục đích công cộng.

Biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, luật mới cho phép đầu tư phát triển đường sắt đô thị được ưu tiên áp dụng mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bền vững.

Trong khu vực TOD, Hà Nội được thu và sử dụng 100% tiền thu đối với một số khoản thu để tái đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa là Quốc hội giao cho HĐND Thành phố quy định về việc áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông.

4. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 bổ sung quy định dao có tính sát thương cao khi sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ là vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, súng bắn đạn ghém, súng nén khí, súng nén hơi sẽ được coi là vũ khí quân dụng.

Việc phân loại vũ khí còn được dựa theo mục đích sử dụng. Cụ thể, khi sử dụng các loại súng trên vào mục đích săn bắn sẽ được coi là súng săn, khi sử dụng vào mục đích luyện tập, thi đấu thể thao sẽ được coi là vũ khí thể thao.

Đáng chú ý, để thực hiện cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 đã cắt giảm các loại giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính và thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đồng thời, quy định về cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo hướng không quy định thời hạn và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân và thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.

5. Luật số 56/2024/QH15

Ngày 29-11-2024, Quốc hội đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung nhiều luật.

9 luật được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, khi sửa Luật kế toán 2015, Luật số 56/2024/QH15 đã bãi bỏ một nội dung bắt buộc trên chứng từ kế toán gồm tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán.

Đối với tài liệu kế toán bằng tiếng nước ngoài thì chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Ngoài ra, trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian không quá 03 kỳ kế toán tháng liên tiếp thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải không quá 15 tháng...

(Còn tiếp)