Bộ GTVT rà soát các dự án liên quan đến Công ty Thuận An

Bộ GTVT rà soát các dự án liên quan đến Thuận An 22/10/2024 14:55

(PLO)- Bộ GTVT đã khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án, gói thầu do Bộ GTVT quyết định đầu tư có sự tham gia của Công ty Thuận An nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý.

Trong báo cáo liên quan đến hoạt động chất vấn vừa gửi đến Quốc hội, Bộ GTVT cho biết từ tháng 6-2022 đến nay, đơn vị đã chỉ đạo triển khai 45 cuộc thanh kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như cấp bằng lái xe, điều phối giờ cất hạ cánh sân bay, xây dựng công trình giao thông…

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Bộ GTVT thực hiện việc kiểm tra các gói thầu dự án của một số công ty, phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm một số sai phạm của các cá nhân, tổ chức. Song song đó, thanh tra cũng chuyển thông tin vi phạm của 7 đơn vị đến cơ quan công an địa phương để xử lý theo quy định.

Bộ GTVT đang thanh tra các gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Đ.NAM

Thời gian qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ”. Trong đó, một số cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan trung ương và địa phương có sai phạm liên quan đến Công ty Thuận An.

Trên tinh thần chủ động, Ban cán sự đảng Bộ GTVT chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án, gói thầu do Bộ GTVT quyết định đầu tư có sự tham gia của Công ty Thuận An nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý.

Về công tác đăng kiểm phương tiện, Bộ GTVT cho biết ngoài những sai phạm của hàng loạt đăng kiểm viên vừa qua, trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành đăng kiểm đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và có 12 Trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động có thời hạn do vi phạm quy định về hoạt động kiểm định.

Trong những tháng cuối năm, Bộ GTVT sẽ tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thi công xây dựng công trình đối với dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 và dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.