Bộ trưởng Tình báo Iran: Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát lãnh đạo Hamas 03/08/2024 07:26

Ngày 2-8, Bộ trưởng Tình báo Iran - ông Esmail Khatib cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát lãnh đạo Hamas - ông Ismail Haniyeh hôm 31-7 tại thủ đô Tehran, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

“Vụ ám sát nhân vật tử vì đạo Ismail Haniyeh do Israel thực hiện và được Mỹ bật đèn xanh một lần nữa chứng minh sự tàn ác của chế độ Do Thái” - ông Khatib tuyên bố, thêm rằng cái chết của ông Haniyeh là “sự mất mát to lớn" của thế giới Hồi giáo.

Bộ trưởng Tình báo Iran - ông Esmail Khatib. Ảnh: TEHRAN TIMES

Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran - ông Ali Bagheri Kani nói rằng “Israel đã vượt qua lằn ranh đỏ quan trọng” khi ám sát ông Haniyeh, đồng thời tuyên bố rằng Iran “chắc chắn sẽ thực thi luật pháp và công lý” để đáp trả, theo hãng tin Mehr.

Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc của ông Khatib.

Đây không phải lần đầu tiên phía Iran tố Mỹ dính líu tới vụ ám sát ông Haniyah.

Trong cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 31-7, Đại sứ Iran tại LHQ Saeed Iravani cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm về cái chết của lãnh đạo Hamas Haniyeh, đài CNN đưa tin.

Theo ông Iravani, vụ ám sát lãnh đạo Hamas không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ tình báo từ Mỹ.

"Là một đồng minh chiến lược và bên hỗ trợ chính cho Israel, Mỹ không tránh khỏi trách nhiệm trong tội ác khủng khiếp này" - ông Iravani tuyên bố.

Cũng tại phiên họp, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood phủ nhận cáo buộc của Iran, nói rằng Mỹ không dính líu tới vụ ám sát lãnh đạo Hamas.