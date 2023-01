Bộ trưởng Tô Lâm gặp mặt cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu đang ở TP.HCM

(PLO)- Năm 2022 đất nước yên bình nhưng lực lượng Công an nhân dân cả nước rất vất vả.

Ngày 10-1, tại TP.HCM, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ cấp cao của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nghỉ hưu ở khu vực TP.HCM.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự buổi gặp mặt còn có các phu nhân nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương và gần 200 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, sỹ quan cấp tướng, nguyên lãnh đạo cấp vụ trở lên…

Trong không khí ấm áp, thân mật của buổi gặp mặt truyền thống, nhân dịp chuẩn bị chào đón năm mới Quý Mão 2023, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong năm vừa qua là hết sức to lớn, toàn diện và cao hơn hẳn so với năm 2021 và các năm trước; được nhân dân tin cậy, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Chia sẻ với các đại biểu về kết quả các mặt công tác công an năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2022 là năm đất nước yên bình, ổn định sau đại dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, nhưng là một năm lực lượng Công an cả nước hết sức vất vả.

Trên tinh thần an ninh chủ động, từ việc chủ động đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, triển khai nắm chắc địa bàn, từ các thành phố lớn đến khu vực biên giới, hải đảo, các khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm của đất nước đến thôn bản, xóm ấp… nhờ vậy tạo được sự yên bình ngay từ cơ sở.

Về đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng Công an cả nước tiếp tục thực hiện tốt công tác trấn áp tội phạm và công tác này đã đi vào chiều sâu trên cơ sở các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Lực lượng CAND đã nhiều năm tạo được cơ sở ổn định trong kéo giảm tội phạm.

Năm 2022, Công an cả nước kéo giảm được hơn 13,7% số vụ vi phạm so với thời điểm trước dịch bệnh. Đặc biệt qua công tác làm căn cước công dân điện tử, Công an đã phát hiện hàng nghìn đối tượng truy nã. Trong đó, tại địa bàn lớn như TP.HCM, Công an đã đánh đúng, đánh trúng nhiều băng, ổ nhóm tội phạm. Đây là tiền đề để những năm sau tội phạm tại thành phố được kéo giảm một cách căn bản.

Đối với tội phạm về ma túy, lực lượng Công an cả nước đã triển khai không chỉ ở trong nước mà còn phối hợp rất tốt đối với các nước bạn để đánh chặn ma túy từ xa. Năm vừa qua, riêng Campuchia đã bắt khoảng 20 tấn ma túy và 400 tấn tiền chất ma túy. Nếu không bị bắt giữ, chỉ cần một phần số ma túy này lọt về Việt Nam, sẽ gây hậu quả rất khủng khiếp. Chỉ tính riêng đường dây ma túy do Oanh “Hà” cầm đầu đã đưa về Việt Nam khoảng 1,2 tấn ma túy qua nhiều đường tiểu ngạch đã bị Công an triệt phá.

Nhắc đến tội phạm kinh tế, Bộ trưởng Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về các vụ việc nổi cộm được Bộ Công an chỉ đạo triệt phá gần đây với phương châm "làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”...

Thông tin việc Ban Bí thư đã đồng ý việc thành lập Hội cựu Công an hưu trí trên toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ Công an đã xúc tiến việc thành lập ban vận động và sẽ triển khai.

Khẳng định bản lĩnh, kinh nghiệm, ý kiến đóng góp của các cán bộ cấp cao là hết sức quý báu đối với đất nước nói chung và đối với lực lượng CAND nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các cán bộ cấp cao tiếp tục theo dõi, đóng góp với lực lượng CAND trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội và quá trình xây dựng lực lượng CAND tiến thẳng lên hiện đại theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị...

Bộ trưởng thăm gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Cũng trong chuyến công tác tại TP.HCM, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các nơi đến, Bộ trưởng Tô Lâm đã thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Hùng; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Bùi Thiện Ngộ và nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ. Nhân dịp Xuân mới, Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an qua các thời kỳ. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thân nhân các nguyên lãnh đạo tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

