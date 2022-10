Bộ trưởng Tô Lâm: Truy quét tội phạm băng nhóm, gây án đặc biệt nghiêm trọng

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng tập trung đấu tranh với tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng…

Trong tháng 11, Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Quan điểm là kiểm tra 100% các cơ sở, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an cũng tập trung triển khai Nghị định 59 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, trọng tâm là cung cấp mã định danh cho tổ chức, cá nhân và tích hợp các tiện ích tối ưu hóa ứng dụng VneID. Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành công an và tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương cung cấp các dịch vụ công liên thông khác.

Chỉ đạo của Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại hội nghị giao ban tình hình, kết quả công tác công an tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11, tổ chức hôm nay, 24-10 như trên.

Báo cáo cho thấy, ngành công an lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt được khen ngợi.

Lực lượng chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy, môi trường, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…

Tin phát từ Bộ Công an nhấn mạnh trong tháng qua, cán bộ, chiến sĩ trong ngành đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt được khen ngợi.

Về công tác phòng, chống tội phạm, trong tháng 10, toàn lực lượng đã điều tra, khám phá, đấu tranh làm rõ 3.181 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,96%), bắt 5.867 đối tượng; triệt phá 44 băng, nhóm tội phạm.

Lực lượng cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trái phép, tăng cường phòng, chống tội phạm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, công an các địa phương còn đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; nhất là thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý về kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ; triển khai thực hiện Đề án 06 và Quyết định 10695 của Bộ Công an về cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Bộ trưởng Tô Lâm: Thị trường quyết định giá trị biển số xe đấu giá (PLO)- Theo bộ trưởng Bộ Công an, thị trường sẽ quyết định giá trị của biển số qua các cuộc đấu giá và giá trị thật của biển số là giá trúng đấu giá.

T.PHAN