Bộ Y tế hay bệnh viện quyết giá khám, chữa bệnh?

(PLO)- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai trả lời báo chí về các quy định tài chính bệnh viện trong Dự luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chiều 3-1, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại đây, báo chí có đặt câu hỏi về Dự luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được thông qua tại kỳ họp này. Câu hỏi của báo chí tập trung vào vấn đề tài chính trong bệnh viện.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai, tài chính trong bệnh viện là vấn đề rất khó. Cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Xã hội cùng cơ quan soạn thảo của Chính phủ đã tiếp thu tối đa các ý kiến đại biểu để quy định nguyên tắc cơ bản nhất, sau đó Chính phủ sẽ có hướng dẫn, quy định chi tiết trong các nghị định.

Với cơ chế tự chủ bệnh viện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội thông tin, dự thảo luật quy định rõ nguyên tắc Nhà nước đảm bảo ngân sách chi cho các hoạt động mà Nhà nước giao nhiệm vụ cho bệnh viện.

Theo đó, các bệnh viện công khi tự chủ sẽ được tự chủ về tổ chức nhân sự, tổ chức hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo luật Khám bệnh, chữa bệnh và các luật khác liên quan.

Riêng đối với tự chủ về tài chính, theo ông Mai, dự thảo luật quy định rõ các bệnh viện được tự quyết định nội dung, mức thu những nội dung không phải do nhà nước định giá.

"Với nguồn thu khi đã thu được rồi các bệnh viện có quyền quyết định sử dụng theo quy định của pháp luật liên quan và Chính phủ quy định chi tiết các nội dung này" - ông Mai thông tin.

Đối với nội dung xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh, ông Mai cho hay, dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp này ghi nhận hình thức xã hội hóa, có chính sách ưu đãi đối với các hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, dự thảo luật cũng ghi nhận trong dự thảo các hình thức xã hội hóa phổ biến.

Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ông Mai đánh giá là nội dung khó nhất, song cho biết dự thảo quy định cụ thể cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chứ không dẫn chiếu theo luật Giá.

Theo ông Mai, dự thảo quy định cụ thể về yếu tố hình thành giá, chi phí cấu thành giá cũng như nguyên tắc định giá và thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành phương pháp định giá khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, về thẩm quyền quyết định giá thì dự thảo luật quy định cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân sẽ tự quyết định giá trên cơ sở phương pháp định giá của Bộ Y tế và kê khai giá theo luật Giá.

Đối với cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước, ông Mai nói hiện vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau. Một luồng ý kiến cho rằng, Nhà nước chỉ quy định khung giá đối với khám chữa bệnh được chi trả bằng bảo hiểm y tế, còn các nội dung ngoài bảo hiểm y tế thì cơ sở khám chữa bệnh được tự quyết định trên cơ sở phương pháp xác định giá của cơ quan quản lý nhà nước.

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, Bộ Y tế cần quy định khung giá, tức mức giá tối đa cho dịch vụ khám, chữa bệnh và giao cho các tổ chức quyết định giá cụ thể.

Chẳng hạn các bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ do Bộ Y tế quyết định, bệnh viện thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng sẽ do Bộ Quốc phòng quyết định. Trường hợp các cơ sở theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc tự chủ hoàn toàn thì được quyền tự quyết định theo khung giá của Bộ Y tế.

"Hiện nay các cơ quan đang báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc trình ra Quốc hội cho ý kiến về thẩm quyền định giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện nhà nước" - ông Mai nói.

Đối với nội dung liên quan Hội đồng Y khoa quốc gia cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, ông Nguyễn Hoàng Mai cho hay, dự thảo quy định đây là tổ chức do Thủ tướng thành lập và chỉ quy định khung. Chính phủ sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tổ chức cụ thể chứ không quy định chi tiết trong luật.

Tuy nhiên, theo ông Mai, đây sẽ là cơ quan tổ chức kỳ thi độc lập với cơ quan cấp phép và tổ chức đào tạo.

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH