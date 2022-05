Bốc được biển số 666.66 khi đăng ký xe máy ở công an xã

Sáng 21-5, lực lượng công an cả nước bắt đầu triển khai phân cấp đăng ký xe. Tại các nơi đủ điều kiện, công an xã thực hiện cấp đăng ký và biển số xe máy cho người dân.

Ghi nhận tại tỉnh Bến Tre, một người đàn ông đã may mắn bốc được biển số cực đẹp 666.66 khi đăng ký xe máy tại công an cấp xã.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Phạm Hoàng Long (trú xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre) đến công an xã Thừa Đức làm thủ tục cấp đăng ký xe máy.

Sau ít phút thực hiện thủ tục và không gặp trở ngại gì, ông Long may mắn bấm được biển số “ngũ quý” 666.66.

Theo thông tư 15/2022 của Bộ Công an, kể từ 21-5, bộ này mở rộng quyền và phân cấp việc đăng ký ô tô xuống đến Công an cấp huyện thay vì phòng CSGT Công an cấp tỉnh như lâu nay.

Theo đó, Phòng CSGT đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi phòng CSGT đặt trụ sở.

Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn mình.

Đặc biệt, Công an cấp xã sẽ tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Để Công an xã được quyền đăng ký, cấp biển số xe máy, trong ba năm liền kề gần nhất địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.