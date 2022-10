BOT Cai Lậy ngày đầu thu phí trở lại sau 5 năm tạm ngưng

(PLO)- Dự án BOT Cai Lậy đã chính thức thu phí trở lại sau 5 năm tạm ngưng, một số trường hợp chưa dán thẻ ETC vẫn đi vào làn thu phí tự động không dừng nên phải trả tiền mặt tại trạm.

Đúng 7 giờ sáng 7-10, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang chính thức tổ chức thu phí trở lại đối với dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường Km 1987+560 – Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hợp đồng BOT (gọi tắt là dự án BOT Cai Lậy).

Ghi nhận đến 9 giờ sáng cùng ngày, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1 phương tiện lưu thông qua trạm cả hai hướng đều thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông quanh khu vực trạm thu phí.

Tình hình an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí ổn định, không tái diễn tình trạng tài xế dùng tiền lẻ qua trạm cản trở giao thông….

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp phương tiện chưa dán thẻ ETC đi vào làn thu phí tự động không dừng, tuy nhiên các trường hợp này không bị buộc quay đầu xe.

Tại đây nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang hướng dẫn tài xế trả tiền mặt tại trạm rồi hướng dẫn các phương tiện dán thẻ ETC sớm để thuận tiện mỗi khi qua trạm thu phí.

Ông Lê Trung Duy - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, việc thu phí dự án BOT Cai Lậy được thực hiện trên 2 trạm (trạm trên QL1 và trạm trên tuyến tránh).

Giá vé dịch vụ tại trạm thu phí ở QL1 thấp nhất là 14.000 đồng/lượt, cao nhất là 118.000 đồng/lượt.

Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh thấp nhất là 24.000 đồng/lượt, cao nhất là 137.000 đồng/lượt.

Việc thu phí tại dự án BOT Cai Lậy được áp dụng theo hình thức thu liên trạm, xe đi qua 2 trạm chỉ thu tiền 1 trạm.

Đến nay, Công ty đã xét miễn, giảm đợt 1 cho 1.370 phương tiện ở địa bàn 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi bán kính 10 km quanh trạm thu phí. Việc miễn, giảm này sẽ được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện thu phí hoàn vốn tại dự án.

Ngoài ra ông Duy cũng cho biết, Công ty đã bố trí 3 xe cứu hộ, 2 xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp đi ngang qua dự án nhưng chẳng may gặp sự cố để ứng cứu kịp thời nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến.

Hiện trạm BOT Cai Lậy trên QL1 có 8 làn thu phí (6 làn ETC và 2 làn hỗn hợp); Trạm trên tuyến tránh Cai Lậy có 4 làn thu phí (2 làn ETC và 2 làn hỗn hợp). Ngoài ra, xe từ 29 ghế ngồi và xe từ 3 trục trở lên bắt buộc đi vào tuyến tránh.

Đến nay dự án vẫn chưa xác định thời gian kết thúc hoàn vốn, sau khi đưa dự án vào thu phí, BOT Cai Lậy sẽ cập nhật phương án tài chính để tính toán lại thời gian hoàn vốn cho dự án.

Xung quanh lo ngại tái diễn mất an ninh trật tự tại trạm BOT Cai Lậy do tài xế dùng tiền lẻ cản trở giao thông khi qua trạm, trước đó tại buổi họp báo ngày 5-10, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tùy mức độ sẽ xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.

Dự án BOT Cai Lậy được chia làm hai hợp phần chính gồm: hợp phần tăng cường mặt đường QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang dài hơn 26km và đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12km theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.398 tỉ đồng. Dự án khởi công năm 2015, hoàn thành năm 2017, bắt đầu thu phí từ ngày 1-8-2017. Tuy nhiên, sau đó gặp sự phản đối từ người dân nên Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí từ ngày 4-12-2017 đến nay đã 5 năm.

ĐÔNG HÀ