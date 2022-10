Dự án BOT Cai Lậy sẽ thu phí từ 7 giờ ngày 7-10, nhưng chưa xác định thời gian hoàn vốn

(PLO)- Dự án BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại từ 7 giờ 00 phút ngày 7-10, thời gian thu phí hoàn vốn dự án chưa được xác định. Sau khi đưa dự án vào thu phí BOT Cai Lậy sẽ cập nhật phương án tài chính báo cáo cơ quan có thẩm quyền tính toán thời gian hoàn vốn dự án.

Chiều 5-10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức thu phí trở lại đối với dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường Km 1987+560 – Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hợp đồng BOT (gọi tắt là dự án BOT Cai Lậy).

Đại diện Tổng cục đường bộ (Bộ GTVT) cho biết, dự án BOT Cai Lậy đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa, dọn dẹp vệ sinh mặt đường, cơ bản hoàn thành khối lượng sơn mặt đường trên QL1 và tuyến tránh; sơn sửa, vệ sinh khu vực trạm thu phí.

Dự án sẽ chính thức thu phí trở lại từ 7 giờ 00 phút ngày 7-10.

Tổng cục Đường bộ đã ban hành mức phí sử dụng đường đối với dự án BOT Cai Lậy. Cụ thể: Giá vé dịch vụ tại trạm thu phí ở QL1 (theo mức thuế VAT 8%) thấp nhất là 14.000 đồng/lượt, cao nhất là 118.000 đồng/lượt.

Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh (theo mức thuế VAT 8%) thấp nhất là 24.000 đồng/lượt, cao nhất là 137.000 đồng/lượt.

Việc thu phí tại dự án BOT Cai Lậy được áp dụng theo hình thức thu liên trạm, xe đi qua 2 trạm chỉ thu tiền 1 trạm.

Riêng xe cá nhân của người dân ở 41 xã, phường nằm trong bán kính 10 km quanh trạm thu phí Km 1990+300, QL1 được chính sách miễn giảm giá vé. Mức giảm giá: Các loại xe buýt, phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 100%; các phương tiện sử dụng để kinh doanh giảm 50%.

Hiện trạm BOT Cai Lậy trên QL1 có 8 làn thu phí (6 làn ETC và 2 làn hỗn hợp); Trạm trên tuyến tránh Cai Lậy có 4 làn thu phí (2 làn ETC và 2 làn hỗn hợp). Ngoài ra, xe từ 29 ghế ngồi và xe từ 3 trục trở lên bắt buộc đi vào tuyến tránh.

Theo hợp đồng ban đầu thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 6 năm 4 tháng 29 ngày. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp dự án, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định thời gian kết thúc hoàn vốn dự án. Sau khi đưa dự án vào thu phí một năm sẽ cập nhật phương án tài chính và BOT Cai Lậy sẽ báo cơ quan có thẩm quyền tính toán thời gian hoàn vốn dự án.

Xung quanh lo ngại tái diễn mất an ninh trật tự tại trạm BOT Cai Lậy do tài xế dùng tiền lẻ cản trở giao thông khi qua trạm, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với quan điểm vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

“Trường hợp vi phạm hành chính sẽ xử lý hành chính, vi phạm hình sự sẽ xử lý hình sự, còn việc cản trở giao thông khi qua trạm thu phí thì lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi cản trở giao thông.”– Ông Tảo cho biết.

Trước đó 13 giờ ngày 25-9, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang đã tổ chức thu phí thử nghiệm (không thu tiền). Thời gian thu phí thử nghiệm kéo dài đến 18 giờ ngày 5-10.

Theo thống kê của chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy, trong thời gian thu phí thử nghiệm mỗi ngày đêm có khoảng 20.000 lượt xe qua 2 trạm thu phí dự án BOT Cai Lậy. Trong đó trạm thu phí trên QL1 khoảng 17.000 lượt xe/ngày đêm, trạm thu phí trên tuyến tránh có khoảng 3.000 lượt xe/ngày đêm.

Dự án BOT Cai Lậy được chia làm hai hợp phần chính gồm: hợp phần tăng cường mặt đường QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang dài hơn 26km và đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12km theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.398 tỉ đồng. Dự án khởi công năm 2015, hoàn thành năm 2017, bắt đầu thu phí từ ngày 1-8-2017. Tuy nhiên, sau đó gặp sự phản đối từ người dân nên Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí từ ngày 4-12-2017 cho đến nay…

ĐÔNG HÀ