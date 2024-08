Bruno Fernandes tiết lộ anh nhận được lời đề nghị chia tay MU 15/08/2024 08:28

(PLO)- Bruno Fernandes tiết lộ anh đã nhận được "lời đề nghị cụ thể" từ các CLB khác để chia tay MU, trước khi ký hợp đồng dài hạn mới để đưa anh vào nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất đội chủ sân Old Trafford.

Đội trưởng Bruno Fernandes đã chính thức ký hợp đồng mới với Manchester United đến năm 2027. Tiền vệ người Bồ Đào Nha này tiết lộ rằng anh đã nhận được "lời đề nghị cụ thể" để rời Manchester United trước khi ký hợp đồng mới.

MU vừa công bố Bruno Fernandes cam kết tương lai của mình tại Old Trafford bằng cách ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027. Bản hợp đồng mới của Bruno Fernandes bao gồm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đó là một sự thúc đẩy to lớn cho HLV Erik ten Hag vào đêm trước mùa giải Premier League mới khi MU sẽ gặp Fulham trên sân nhà Old Trafford vào đêm mai 16-8 (giờ Anh, 2 giờ sáng ngày 17-8 giờ Việt Nam).

Bruno Fernandes tươi cười ký vào bản hợp đồng mới với MU. ẢNH: GETTY

Trước đó, Bruno Fernandes hưởng mức lương 240.000 bảng Anh/tuần tại MU. Hợp đồng mới giúp anh được nâng lương và vào nhóm cầu thủ có mức lương cao nhất tại MU. Bruno Fernandes gia nhập MU vào tháng 1-2020 và có 3 mùa giải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB.

Vài tháng nay, tương lai của Bruno Fernandes tại MU trở nên không chắc chắn, bất chấp anh vừa được bầu làm đội trưởng “quỷ đỏ” vào mùa giải trước. Hiện tại, Bruno Fernandes tiết lộ rằng anh đã có cơ hội chia tay MU vào mùa hè này, nhưng thay vào đó, anh chọn cam kết tương lai với đội chủ sân Old Trafford.

"Phiếu tín nhiệm từ Manchester United rất quan trọng đối với tôi, ngay cả khi tôi được CLB khác tiếp cận”, Bruno Fernandes chia sẻ với ESPN (Brazil) sau khi ký hợp đồng mới, “Manchester United vẫn biết rằng có khả năng tôi sẽ ra đi, tôi đã có những lời đề nghị cụ thể từ CLB khác để rời Manchester United. Nhưng Manchester United đã cho thấy rằng họ cần tôi, rằng đây đang là thời điểm thay đổi và họ muốn làm mọi thứ theo cách khác”.

Bruno Fernandes tiết lộ anh nhận được lời đề nghị từ CLB khác để chia tay MU. ẢNH: GETTY

Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes nói thêm: “Mọi người đều biết niềm đam mê của tôi dành cho Manchester United. Tôi hiểu trách nhiệm và tầm quan trọng của việc mặc chiếc áo này, cũng như mức độ cống hiến và mong muốn cần có để đại diện cho CLB đáng kinh ngạc này.

Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt ở đây, nghe tên mình được hát vang từ khán đài Stretford End, ghi hat-trick vào lưới Leeds, dẫn dắt đội ra sân tại Old Trafford trong những đêm thi đấu ở cúp châu Âu và nâng cao cúp vô địch tại Wembley. Nhưng tôi sẽ không ký hợp đồng này nếu tôi không tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của tôi trong màu áo Manchester United vẫn còn ở phía trước”.

Ten Hag vui mừng khi Bruno Fernandes ký hợp đồng mới và không chia tay MU. ẢNH: GETTY

Vào cuối mùa giải trước, Bruno Fernandes đã nói rõ rằng mặc dù anh muốn ở lại MU, anh cần MU chứng minh họ muốn có anh đến mức nào. Và đội ngũ lãnh đạo mới của MU có trách nhiệm nói rõ họ còn muốn sự phục vụ của Bruno Fernandes nữa hay không, cũng như tầm nhìn của họ về đội bóng trong dài hạn.

Bruno Fernandes tiết lộ: “Qua các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo và quản lý bóng đá của Manchester United, có thể thấy rõ mọi người đều quyết tâm chiến đấu để giành các danh hiệu lớn trong những năm tới. Tôi có thể thấy tương lai tươi sáng và tôi rất vui khi được dẫn dắt đội bóng tiến về phía trước”.

Bruno Fernandes ghi 73 bàn và 65 kiến tạo trong hơn 4 năm ở MU. ẢNH: GETTY

Với sự hỗ trợ của HLV Erik Ten Hag, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc thể thao Dan Ashworth, nội bộ MU xem việc gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes là một trong những mục tiêu quan trọng.

Trong bốn năm rưỡi ở Old Trafford, Bruno Fernandes đã có hơn 220 lần ra sân, ghi được 73 bàn thắng và 65 pha kiến ​​tạo. Bruno Fernandes được xem là bản hợp đồng thành công nhất của “quỷ đỏ” thời hậu Sir Alex Ferguson.

HLV Erik Ten Hag, giám đốc điều hành Omar Berrada, Bruno Fernandes và giám đốc thể thao Dan Ashworth trong lễ ký hợp đồng mới. ẢNH: GETTY

Giám đốc thể thao MU Dan Ashworth cho biết: “Bruno Fernandes đã thể hiện ở đẳng cấp cao với sự ổn định đáng kinh ngạc kể từ khi anh ấy đến Manchester United. Anh ấy là một nhà lãnh đạo tài giỏi, thúc đẩy các tiêu chuẩn của đội bóng hàng ngày, truyền cảm hứng cho các cầu thủ và nhân viên để họ đạt được phong độ cao nhất mỗi ngày.

Sự cống hiến của Bruno Fernandes cho CLB là hiện thân cho những gì cần có để trở thành một cầu thủ của Manchester United. Anh ấy vẫn là nhân tố then chốt cho mọi thứ mà chúng tôi muốn đạt được ở đây. Và chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng nhau để mang lại thành công mà CLB này đòi hỏi”.