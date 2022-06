Cà Mau: 1 nhóm người ngang nhiên chặt cây của dân

Ngày 2-6, bà Nguyễn Thúy Phượng, ngụ ấp 7, xã Khánh An huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phản ảnh đến phóng viên PLO về sự vụ một nhóm người ngang nhiên chặt nhiều cây trồng của bà giữa ban ngày.

Theo đơn tố giác của bà Phượng, vào ngày 21-5-2022, ông Kỳ ở phường 5, TP. Cà Mau đưa một nhóm người vào khu đất bà đang trồng cây rồi ngang nhiên chặt hạ nhiều cây trồng của bà.

Công an địa phương cũng đã lập biên bản sự việc, bà Phượng đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Công an xã Khánh An từ 10 ngày qua. Số cây bị chặt hạ của bà Phượng bao gồm 8 cây bạch đàn lớn, có chu vi thân khoảng 70cm- 80cm, 12 cây bạch đàn nhỏ hơn và 4 cây dừa non chưa ra trái.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Phạm Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Khánh An cho biết hồ sơ tố giác của bà Phượng đã được Công an xã này chuyển về Công an huyện thụ lý giải quyết.

"Khi lập biên bản, ông Kỳ xác định số cây chặt là do ông sai người làm, ông hứa sẽ bồi thường"- ông Hiếu nói.

Tuy nhiên, khi trả lời phóng viên về sự vụ này, ông Kỳ (ông này không đồng ý cho nêu tên họ đầy đủ-PV) phủ nhận việc mình cho người chặt cây. Đồng thời ông không bình luận gì về sự vụ liên quan đến lấn cấn về đất đai giữa ông với bà Phượng.

Ông bảo rằng bản thân làm theo quy định của pháp luật về đất đai và sẽ giải quyết lấn cấn với bà Phượng qua con đường hành chính, không muốn phát biểu trên báo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Phượng là người dân địa phương, đã sinh sống 26 năm tại địa phương này. Ông Kỳ mới vào mua đất của người dân địa phương gần đây. Khi ông Kỳ đắp mặt bằng thì bà Phượng cho rằng ông đã lấn qua phần đất mình quản lý sử dụng mấy mươi năm qua.

Chính quyền xã Khánh An đã nhiều lần lập biên bản sự việc. Ngày 21-5-2022, một nhóm người xuất hiện tập trung cưa hạ số cây trồng của bà Phượng. Số cây bị cưa hạ đúng vào vị trí đất đang lấn cấn giữa bà Phượng, ông Kỳ.

Xem xét dấu hiệu hình sự vụ cán bộ giả chữ ký nhận tiền COVID-19 ở Cà Mau (PLO)- Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận và bắt đầu thực hiện quy trình xử lý tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ cán bộ giả chữ ký người nhận tiền hỗ trợ COVID19.