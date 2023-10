(PLO)- Công an Cà Mau xác định không có căn cứ một phó trưởng công an xã ra giá 15 triệu để bỏ qua tội phạm nhưng có sự việc người nghi đá gà đã đưa 10 triệu đồng cho một người trung gian nhờ 'gỡ' tội.

Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra thông tin về một vụ lùm xùm "hối lộ 10 triệu đồng" để không bị khởi tố tội đánh bạc xảy ra ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Thông báo do Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Đại tá Phạm Minh Luỹ ký.

Theo thông báo, sau khi xác minh thông tin, Công an tỉnh Cà Mau xác định chưa có đủ cơ sở kết luận phó trưởng công an xã Đất Mũi ra giá 15 triệu để bỏ qua tội phạm.

Thông báo của công an tỉnh Cà Mau cho phóng viên PLO. Ảnh: T.VŨ

Tuy nhiên có sự việc người trung gian nhận 10 triệu đồng từ đương sự và việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã chuyển hồ sơ để Công an huyện Ngọc Hiển tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã có công văn chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Ngọc Hiển vào ngày 29-9-2023.

Thông tin ban đầu phóng viên PLO nắm được, khoảng đầu tháng 8-2023, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bàn tán về một vụ đưa tiền hối lộ để không bị khởi tố tội đánh bạc.

Ông Trịnh Quốc Ng xác nhận: Vào tháng 4-2023, Công an xã có mời ông đến để làm việc với nội dung có người quay được clip ông đá gà ăn tiền. Một phó Công an xã đã nói với ông, rằng do tái phạm (trước đó ông Ng bị phạt hành chính vì đá gà bắt xác - cá cược bằng xác con gà thua - PV), nên có thể bị khởi tố tội đánh bạc. Ông Ng xin vị phó Công an bỏ qua.

Sau đó, ông NVC là người quen với ông Ng có "bắn tin", yêu cầu ông Ng đưa 15 triệu đồng sẽ không bị khởi tố. Ông Ng cầm xe máy được 10 triệu đồng và đưa hết số tiền này cho ông C.

Do ông NVC liên tục đòi 5 triệu đồng còn lại nên em trai ông Ng tức giận, đánh ông C. Khi Đồn biên phòng xã Đất Mũi mời các bên liên quan đến vụ đánh nhau đến làm việc thì ông Ng và em trai đã khai ra nguyên nhân đánh là vì "cứ đòi tiền hối lộ hoài, trong khi gia đình rất khó khăn".

Nhiều người dân ở Đất Mũi biết chuyện ông Ng đưa tiền để không bị khởi tố và mong cơ quan chức năng điều tra rõ. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông NVC cũng xác định với phóng viên PLO là có chuyện nhận 10 triệu đồng của ông Ng để lo giúp chuyện ông đánh bạc. "Sau khi nhận 10 triệu đồng, tôi đã đưa cho một người khác nhờ chuyển đến Phó trưởng công an xã Đất Mũi chứ không giữ riêng đồng nào"- Ông NVC nói.

Do phó công an xã không thừa nhận việc này và các nhân chứng, người trong cuộc cũng không có chứng cứ chứng việc đòi tiền, nhận tiền của phó công an xã nên Công an tỉnh Cà Mau đã ra thông báo như trên.

"Tuy nhiên, xét thấy việc nhận tiền của ông C có dấu hiệu tội phạm nên Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Ngọc Hiển để điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra, xác định liên quan đến sai phạm của cán bộ chiến sĩ công an (nếu có) sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và ngành Công an" - Thông báo nêu.

Trần Vũ