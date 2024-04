Cả nước đang thiếu 50.000 giáo viên mầm non 04/04/2024 15:57

(PLO)- Giáo dục mầm non còn nhiều hạn chế, tồn tại, nhiều nơi không đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, tình trạng giáo viên mầm non bỏ nghề vẫn xảy ra.

Thông tin trên được Bộ GD&ĐT nêu trong Báo cáo tóm tắt về đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo tổ chức ngày 4-4.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, Chương trình giáo dục mầm non được năm 2009 chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thực tiễn cho thấy còn những khó khăn bất cập trong triển khai thực hiện Chương trình.

Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ chưa đồng đều. Đặc biệt, ở đối tượng trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc nhóm có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em sống ở vùng khó khăn, trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số, có một số lĩnh vực chỉ số phát triển còn khá thấp.

Hiện nay, tính riêng bậc học mầm non, toàn quốc còn hơn 5000 phòng học nhờ, học tạm không đảm bảo an toàn. Số phòng học kiên cố đạt khoảng 82%, thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Nhiều cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng được yêu cầu về thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi. Ảnh: PHI HÙNG

Tình trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đạt chuẩn, thiếu thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định ở các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn khá phổ biến.

Nhiều nơi không có các hạng mục như phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, phòng đa chức năng, thư viện...

Đáng lưu ý, nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non còn hạn chế. Cả nước hiện còn thiếu khoảng 50.000 giáo viên mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn thực hiện tinh giản biên chế viên chức là giáo viên mầm non. Tình trạng giáo viên mầm non bỏ nghề xảy ra nhiều.

Chính sách đầu tư cho giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập có điểm bất bình đẳng. Giáo viên mầm non làm việc trong điều kiện áp lực lớn nhất trong đội ngũ nhà giáo, song lại có thu nhập ở mức thấp nhất.

Giáo viên mầm non chịu áp lực cao, thu nhập thấp. Ảnh: PHẠM ANH

Các chính sách còn nhiều bất cập

Lý giải nguyên nhân của những hạn chế trên, theo Bộ GD&ĐT, xuất phát điểm của giáo dục mầm non khá thấp so với các bậc học khác. Trong suốt một thời kỳ dài, giáo dục mầm non chưa thuộc đối tượng được ưu tiên, xem xét đầu tư đúng mức.

Cùng với đó là cơ chế, chính sách thay đổi chậm, chưa tiếp cận dựa trên quyền trẻ em. Các chính sách hiện hành cho giáo dục mầm non còn nhiều điểm chưa phù hợp với đặc thù của các vùng, miền.

Chính sách đối với trẻ em vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo chưa bảo đảm công bằng để tiếp cận giáo dục mầm non. Mức hỗ trợ cho trẻ em mẫu giáo ăn trưa còn thấp và chưa có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ.

Chính sách phát triển đội ngũ còn bất cập, gây nên tình trạng thiếu giáo viên mầm non kéo dài. Chính sách khuyến khích chưa đủ mạnh để thu hút nguồn học sinh tốt nghiệp THPT thi vào ngành sư phạm mầm non.

Ngoài ra, chính sách tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập còn nhiều khó khăn, vướng mắc.