Các nhà sản xuất ô tô có nguy cơ bị phạt rất lớn ở Châu Âu vì vượt quá mức khí thải 26/08/2024 16:04

Được biết, mỗi gam vượt quá mục tiêu khí thải của đội xe do EU thiết lập, các nhà sản xuất ô tô phải trả khoản tiền phạt 95 euro (105 USD, khoảng hơn 2,6 triệu đồng).

Từ năm 2025, các nhà sản xuất ô tô sẽ khó đạt được mục tiêu khí thải theo quy định của châu Âu và có nguy cơ bị phạt rất lớn. Ảnh: Motor1.

Tuy nhiên, những khoản tiền phạt đó nhanh chóng tăng lên vì hình phạt được áp dụng cho từng chiếc xe được bán ra. Điều đó có thể chuyển thành khoản tiền phạt khổng lồ lên tới hàng trăm triệu euro nếu công ty không bán đủ xe hybrid và xe điện để bù đắp cho doanh số bán xe ICE.

Đây cũng là một trong những lý do tại sao việc thu hẹp quy mô đang diễn ra mạnh mẽ và động cơ ba xi-lanh đang trở thành chuẩn mực thay vì là ngoại lệ ở Châu Âu.

Các nhà sản xuất ô tô phải thích ứng với các quy định nghiêm ngặt ở EU và điều đó ảnh hưởng đến sự phát triển của ô tô và động cơ mới.

Mục tiêu trung bình hiện tại của đội xe là 115,1 g/km (dựa trên chu kỳ WLTP) sẽ giảm khoảng 19% vào năm 2025 xuống còn 93,6 g/km, gây nguy cơ cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô.

Nghiên cứu do công ty phân tích Dataforce thực hiện cho thấy tương lai đáng lo ngại đối với nhiều công ty bán ô tô tại châu Âu. Đến tháng 6 năm 2024, chỉ có Tesla và Geely nằm dưới mục tiêu phát thải của đội xe năm 2025 sắp tới.

Theo Uỷ ban châu Âu, mỗi nhà sản xuất ô tô có mục tiêu riêng, được tính toán dựa trên khối lượng trung bình của đội xe. Nói cách khác, các công ty bán nhiều xe SUV hơn có mục tiêu cao hơn so với các công ty có xe nhỏ hơn.

Vào năm 2020, các nhà sản xuất ô tô đã phải trả khoảng 510 triệu euro vì không đạt được mục tiêu giảm phát thải CO2, vốn được nới lỏng hơn vào thời điểm đó.

Các nhà sản xuất ô tô hiện đang ở ngã ba đường. Tiếp tục sản xuất ICE hay dồn toàn lực vào EV. Hiện các khoản trợ cấp từ các chính phủ trên khắp châu Âu cho xe điện đã bị cắt giảm đáng kể hoặc bị xóa sổ hoàn toàn, gây ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng.

Trong sáu tháng đầu năm, ô tô hoàn toàn chạy bằng điện chỉ chiếm 12,5% thị phần tại EU, theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu công bố.

Câu chuyện cũng tương tự với xe hybrid cắm điện vì thị phần của chúng đã giảm từ 7,4% xuống còn 6,9%. Mặt khác, xe hybrid thông thường đã tăng từ 25% lên 29,2%, theo ACEA. Theo Dataforce xe chạy bằng xăng vẫn thống trị ở châu Âu.

Phân tích của ACEA cho thấy ngay cả động cơ diesel vẫn dẫn đầu so với xe điện trong sáu tháng đầu năm, với thị phần là 12,9% so với 12,5% của xe điện. Tuy nhiên, xe đốt dầu đã giảm so với tháng sáu tháng đầu năm 2023 khi chúng chiếm 14,5% doanh số bán xe mới ở châu Âu.

Chúng ta chắc chắn sẽ thấy nhiều xe hybrid và xe điện hơn từ các nhà sản xuất ô tô cạnh tranh ở châu Âu khi mục tiêu phát thải của đội xe vào năm 2025 sắp tới.

Các nhà sản xuất ô tô sẽ càng khó khăn hơn để tránh các khoản tiền phạt lớn từ năm 2030 khi giới hạn sẽ lại được hạ xuống, từ mức 93,6 g/km của năm sau xuống còn 49,5 g/km.

Nhìn xa hơn, EU sẽ chính thức cấm bán ô tô mới có khí thải từ năm 2035, nhưng nhiên liệu tổng hợp có thể giúp động cơ đốt trong tiếp tục hoạt động.