Các tay vợt Nga, Belarus bị cấm nhập cảnh vào CH Czech

(PLO)- Czech đã thông qua nghị quyết, cấm các VĐV từ Nga và Belarus thi đấu tại các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ nước này.

Theo Reuters, một VĐV Nga đã bị cảnh sát CH Czech chặn lại tại cửa khẩu, trước thềm giải quần vợt WTA Praha mở rộng.

Kiếm thủ Ukraine bị loại khỏi giải thế giới vì không bắt tay bại tướng người Nga (PLO)- VĐV đấu kiếm người Ukraine, Olha Kharlan bị truất quyền thi đấu tại giải vô địch đấu kiếm thế giới vì từ chối bắt tay bại tướng người Nga.

BTC giải cho biết, nghị quyết mới ban hành của chính phủ CH Czech cấm các VĐV từ Nga hoặc Belarus cũng sẽ ảnh hưởng đến các tay vợt khác.

WTA Praha mở rộng sẽ khởi tranh vào thứ Hai (31-7), dự kiến thu hút ​​một số tay vợt người Nga và Belarus, bao gồm Evgeniya Rodina (Nga) hoặc Aliaksandra Sasnovich (Belarus) thi đấu với tư cách trung lập.

Nhưng vào cuối tháng 6, chính phủ CH Czech đã thông qua nghị quyết, cấm các VĐV từ Nga và Belarus thi đấu tại các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ nước này, đồng thời cho phép cảnh sát thu hồi thị thực đối với những công dân đó.

Giám đốc giải đấu Miroslav Maly cho biết, cảnh sát đã ngăn một VĐV dự Praha mở rộng nhập cảnh vào nước này hôm thứ Năm. BTC cũng đã thông báo cho các công dân Nga và Belarus khác không được phép tham dự giải đấu.

“Cô ấy là VĐV đầu tiên đến CH Czech bằng hộ chiếu Nga. Ban quản lý giải đấu hoàn toàn tôn trọng quan điểm hiện tại của cơ quan nhà nước. Chúng tôi không mong chờ bất kỳ tay vợt nào mang quốc tịch Nga hoặc Belarus tham gia giải đấu trong trường hợp này”, Maly chia sẻ và cho biết nữ VĐV trên đã rời khỏi Czech.

Trước vụ việc các tay vợt bị loại khỏi giải đấu của mình, Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) đã lên tiếng trên nền tảng mạng xã hội X (tiền thân của Twitter): “Quy tắc của WTA quy định tất cả các tay vợt phải được phép thi đấu ở WTA dựa trên thành tích mà không có sự phân biệt đối xử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tình hình, trước khi đưa ra những cân nhắc quan trọng xung quanh vấn đề chính trị phức tạp này”.

Tay vợt hạng 29 thế giới người Czech, Marie Bouzkova đã giành chức vô địch WTA Praha mở rộng 2022 và cô sẽ bảo vệ danh hiệu của mình. Giải đấu cũng qui tụ những hạt giống hàng đầu như Zhu Lin và Zhang Shuai (Trung Quốc) và Alize Cornet (Pháp).

Phát ngôn viên của cảnh sát chia sẻ với Hãng tin CTK, lực lượng an ninh Czech đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo nghị quyết của chính phủ được thực hiện tại giải đấu.

Tuần trước, chính quyền Ba Lan cũng từ chối cấp thị thực cho VĐV người Nga đoạt HCĐ Olympic 2008 – Vera Zvonareva, vì lý do an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Kể từ tháng 6-2022, chính phủ CH Czech đã ngừng cấp thị thực dài hạn cho công dân Nga, những người chỉ có thể nhập cảnh thông qua thị thực ngắn hạn nếu có người thân mang quốc tịch Liên minh châu Âu hoặc xin nhập cảnh vì lý do nhân đạo.

MINH QUANG