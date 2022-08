Cải cách hành chính: Tìm giải pháp cụ thể, tránh nói chung chung

Ngày 12-8, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) sáu tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các chỉ số liên quan đến công tác CCHC của TP.

Không lấy lý do TP lớn để không nhìn thẳng vào hạn chế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định công tác CCHC có vai trò rất quan trọng, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.

“Muốn bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn, được người dân đánh giá tốt hơn thì chúng ta phải CCHC” - ông Mãi nói và cho rằng việc này đã nói đi nói lại nhiều lần, dù “rất cũ” nhưng nhiều khi “chúng ta vẫn xem ý kiến của người dân, doanh nghiệp, xem những việc tắc nghẽn chỗ này, chỗ khác nằm ở đâu đó, chứ không phải là nhiệm vụ cần tìm giải pháp”.

Theo ông Phan Văn Mãi, năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022, hệ thống hành chính của TP có nhiều nỗ lực, đặc biệt trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của TP, so với mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và so với các địa phương trong cả nước thì cần phải làm nhiều hơn nữa.

“Chúng ta không lấy lý do TP lớn để không nhìn thẳng vào các hạn chế” - ông Mãi nói.

Liên quan đến việc tụt 20 hạng về chỉ số CCHC, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận TP có nỗ lực nhưng các địa phương khác nỗ lực nhiều hơn. Ông cho rằng khối lượng công việc hành chính của TP là lớn nhưng chuyển động chậm, sự phối hợp đồng bộ khó khăn. Do đó, cần cải thiện vấn đề này để khi “một khối lớn đồng bộ, thông suốt thì tạo quán tính chuyển động lớn, muốn dừng cũng không dừng được”.

7.149 là số hồ sơ quá hạn (chiếm tỉ lệ 0,13%) trong quý I-2022 của TP.HCM. TP đã giải quyết 5.220.139/5.330.464 tổng hồ sơ tiếp nhận. Toàn bộ hồ sơ quá hạn đã được thực hiện thư xin lỗi.

Tìm giải pháp chứ không giải thích

Trên cơ sở những mặt được, chưa được trong CCHC, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành, cơ quan tập trung vào các hạn chế, các chỉ số bị giảm điểm, những ý kiến góp ý để khắc phục, cải thiện.

“Tinh thần là tìm giải pháp và hành động để đạt kết quả, chứ đừng tìm cách giải thích” - ông Mãi nhấn mạnh.

Đi sâu vào chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị người đứng đầu cơ quan hành chính của các cấp, các ngành xác định những điểm cần tập trung, có giải pháp, phân công, tiến độ cụ thể. Từ đó làm sao để cuối năm nay, TP hướng đến mục tiêu cải thiện với tốc độ nhanh dần.

Ông đề nghị thủ trưởng các cơ quan từ cấp TP đến phường, xã quan tâm giải quyết thủ tục hành chính, các kiến nghị, đơn thư của người dân, duy trì gặp gỡ, đối thoại, tiếp dân cho tốt.

Sở Nội vụ phải rà soát, xác định các bất cập để đề xuất nội dung nào cần kiến nghị trung ương; nội dung nào cần kiến nghị TP, quận, huyện, cơ sở… “Phải chỉ ra những việc mà sở này, sở kia phải làm, cấp huyện, cấp cơ sở phải làm, chứ không nói chung chung” - ông Mãi nhấn mạnh và yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục rà soát trong hơn 1.700 thủ tục hành chính, thủ tục nào cần phân cấp về cho cấp huyện, cấp xã.

Sở KH&ĐT phải theo dõi, cải thiện bằng được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); quan tâm các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư; giải quyết những kiến nghị của cơ quan, sở, ngành, quận, huyện khác đối với Sở KH&ĐT. Ông đề nghị sở này về kiểm tra những hồ sơ đang tồn đọng để giải quyết nhanh chóng.

Riêng Sở TT&TT tập trung để tháng 10-2022 ra mắt hệ thống thông tin điện tử và cổng dịch vụ công TP kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân, doanh nghiệp sử dụng và giải quyết khi gặp vướng mắc.