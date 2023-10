Cấm đường lên núi Cấm vì nguy cơ sạt lở

Chiều 3-10, ông Phạm Thành Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết UBND thị xã đã phát đi thông báo tạm dừng các phương tiện trên tuyến đường chính lên, xuống núi Cấm (thuộc xã An Hảo) do sạt lở.

Theo thông báo được phát đi, do ảnh hưởng của mưa lớn vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, tuyến đường chính lên, xuống núi Cấm (khu vực dốc gió thuộc tổ 7, ấp Thiên Tuế, xã An Hảo) đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND thị xã Tịnh Biên chỉ đạo các lực lượng đến kiểm tra, khảo sát. Qua khảo sát cho thấy, khối lượng đất đá sạt trượt khoảng 40m3 – 60m3 gây thiệt hại mái taluy đường, hộ lan cứng và sập rào chắn lưới chắn B40, diện tích ảnh hưởng ngang 20m, dài theo mái dốc khoảng 40m; nửa mặt đường bị đất đá chặn ngang.

Cạnh đó, ngành chức năng phát hiện tại một vị trí gần nơi vừa xảy ra sạt lở đang đang có nguy cao sẽ sạt lở tiếp.

Do đó, để đảm bảo an toàn người dân, UBND thị xã Tịnh Biên thông báo tạm dừng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chính lên xuống núi Cấm để ngành chức năng khảo sát và khắc phục. Theo đó thời gian tạm dừng lưu thông từ ngày 4 đến 7-10, khung giờ từ 8 đến 16 giờ.

Một số hình ảnh khu vực sạt lở:

Cứu hai cô giáo đi dạy về bị núi sạt lở vùi lấp (PLO)- Trên đường từ trường về nhà, hai cô giáo đang chạy xe máy bất ngờ gặp sạt lở đất, đá dẫn đến bị vùi lấp và kẹt vào hộ lan can đường.

Tin và ảnh HẢI DƯƠNG