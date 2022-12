Cấm ô tô tải 3 trục trở lên qua cầu Rạch Miễu theo khung giờ vào dịp Tết Nguyên đán

(PLO)- Cục đường bộ Việt Nam tạm thời cấm ô tô tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu, QL.60 vào khung giờ: Từ 15 giờ–19 giờ, từ ngày 11-1-2023 đến hết ngày 31-1-2023.

Mới đây, Chi cục QLĐB IV.3 (Cục Đường bộ IV), Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, Ban ATGT tỉnh Bến Tre và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vừa có cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự ATGT tuyến đường cầu Rạch Miễu, QL60 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Qúy Mão và Lễ hội Xuân năm 2023.

Theo Chi cục QLĐB IV.3, trong những ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2023 lưu lượng xe qua cầu Rạch Miễu và tuyến QL60 sẽ tăng cao, để giảm thiểu ùn ứ giao thông trong những ngày trước, trong và sau Tết, Cục đường bộ Việt Nam đã cho phép tạm thời cấm ô tô tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu, QL.60 vào khung giờ : Từ 15h00 –19h00, từ ngày 11-1-2023 đến hết ngày 31-1-2023.

Các ngành chức năng Tiền Giang và Bến Tre yêu cầu Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu tăng cường nhân sự thực hiện công tác điều tiết, phân làn giao thông tại khu vực trạm; bán vé thủ công khi cần thiết tránh tình trạng xe vào không đúng làn, chậm mua vé dẫn đến ùn ứ cục bộ.

Đồng thời bố trí 2 phương tiện cứu hộ (Nút giao cồn Thới Sơn phía Tiền Giang tại chốt kiểm soát vé An Khánh phía Bến Tre) 24/24 trong thời gian trong các ngày lễ, tết nhằm cứu hộ phương tiện khi xảy ra va chạm giao thông hay chết máy trên cầu Rạch Miễu.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023, Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, Thanh Tra giao thông tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang, Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang phối hợp điều tiết, phân làn đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết năm 2023.

Ban ATGT tỉnh Bến Tre cũng đề nghị Công ty TNHH BOT triển khai công tác đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến quản lý, cầu Rạch Miễu trong những trong đợt nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, và Lễ hội xuân 2023, trong đó khẩn trương thực hiện lắp đặt các biển báo phục vụ công tác cấm xe tải từ 3 trục qua cầu Rạch Miễu theo chủ trương của Cục Đường bộ Việt Nam.

QL60 là tuyến giao thông huyết mạch đặc biệt quan trọng của tỉnh Bến Tre và khu vực ĐBSCL. Từ khi công trình cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng kết nối giao thông ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, lưu lượng xe qua tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu ngày càng đông khiến tình trạng kẹt xe cầu Rạch Miễu thường xuyên vào những ngày cuối tuần và lễ, tết.

Theo Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, hiện nay trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 20.000 lượt phương tiện qua trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu. Như mọi năm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán lượng phương tiện các nơi về quê qua cầu Rạch Miễu rất đông. Dự kiến vào dịp này lượng phương tiện sẽ tăng cao lên khoảng 22.000 – 26.000 lượt phương tiện/ngày đêm nên không tránh khỏi tình trạng ùn ứ giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu.

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết, vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 Công ty sẽ phối hợp với đơn vị thu phí tăng cường bán vé nhanh và tăng cường thêm cửa thoát vé theo chiều đông phương tiện để giải phóng nhanh lượng phương tiện qua trạm thu phí tránh ùn ứ giao thông. Đồng thời phối hợp với CSGT hai tỉnh xả trạm khi có yêu cầu xả trạm để phân luồng giao thông.

