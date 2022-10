Camera ghi cảnh trộm vào nhà dắt chiếc xe cách chủ chỉ vài mét

(PLO)- Nam thanh niên liều lĩnh vào tận nhà dân để dắt trộm xe máy nhưng bị phát giác nên đành bỏ chạy.

Ngày 9-10, chị TTB (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết vừa bị kẻ trộm liều lĩnh vào tận nhà dắt trộm xe. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 7-10 và được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, chị B đang ngồi xem tivi ở căn nhà trong hẻm đường Bùi Thị Lùng (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì có nam thanh niên đi vào.

Thấy khu vực hẻm có nhiều trẻ em, trong đó có con chị B nên thanh niên ngồi một góc hẻm quan sát, chờ đợi.

Đợi con trai chị B vào nhà uống nước, người này lén đi vào, dắt trộm chiếc xe máy của gia đình ra ngoài. Lúc này, nữ chủ nhà ngồi cách đó chỉ khoảng 2m.

Đúng lúc này, con trai chị B quay trở ra, thấy nam thanh niên đang dắt trộm xe thì nói với mẹ. Chị B lao ra thì nam thanh niên bỏ xe tháo chạy.

Người phụ nữ đuổi theo đến đầu hẻm thì kẻ trộm đã lên xe cho đồng phạm chở đi.

Người phụ nữ cho biết lúc đó mải xem tivi, do khuất cánh cửa nên không phát giác kẻ trộm. Chiếc xe cũng có gắn chống trộm nên thanh niên không thể nổ máy. Chị B cho biết do tài sản không bị mất nên không báo công an.

Người đàn ông dàn cảnh mua hàng, trộm tiền trong nháy mắt (PLO)- Người đàn ông vờ hỏi mua hàng tại tiệm bán đồ cho thú cưng rồi nhanh tay trộm tiền bị camera an ninh ghi lại.

NGUYỄN TÂN