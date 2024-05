Campuchia đặt tên Tập Cận Bình cho một đại lộ 29/05/2024 08:22

Chính phủ Campuchia chính thức đổi tên Đường vành đai 3 ở thủ đô Phnom Penh là “Đại lộ Tập Cận Bình” để vinh danh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa Campuchia và Trung Quốc, theo tờ Khmer Times.

Lễ đổi tên con đường được tổ chức ngày 28-5 tại Cung Hòa Bình, do Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Vấn Thiên chủ trì.

Chia sẻ trên Facebook, ông Hun Manet cho biết Trung Quốc nhiệt liệt tán thành việc đổi tên và nhấn mạnh điều này “có ý nghĩa rất lớn đối với tình hữu nghị sắt đá giữa Campuchia và Trung Quốc”.

Một phần đại lộ Tập Cận Bình tại Phnom Penh. Ảnh: KHMER TIMES

“Quan hệ Campuchia-Trung Quốc có từ lâu đời và đã phát triển đến mức không thể tách rời. Mối quan hệ này thể hiện các giá trị của sự tin cậy lẫn nhau, đặc biệt là sự tin cậy về chính trị. Sự hỗ trợ của Trung Quốc không chỉ giúp phát triển kinh tế xã hội ở Campuchia mà còn củng cố nền độc lập chính trị của Phnom Penh" - ông Hun Manet viết.

Ông Hun Manet lưu ý rằng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường do Trung Quốc phát động dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

Theo thủ tướng Campuchia, đến nay, các dự án lớn như Đặc khu kinh tế Sihanoukville, Đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville và Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor đều đã được triển khai. Đường cao tốc Phnom Penh-Bavet cũng sẽ được hoàn thành trong tương lai.

Theo ông Hun Manet, cho đến nay, phía Trung Quốc đã giúp Campuchia xây dựng gần 4.000 km đường xá.

Ông Kin Phea - Tổng Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia - nhận định việc đặt tên một công trình theo tên một người hoặc một quốc gia cho thấy Phnom Penh này dành sự tôn trọng và vinh dự lớn lao cho cá nhân hoặc quốc gia mang tên đó.

"Điều này sẽ góp phần hơn nữa vào mối quan hệ ngoại giao vốn đã bền chặt giữa Campuchia và Trung Quốc" - ông Kin Phea nói.

Đại lộ Tập Cận Bình được xây dựng với chi phí 273 triệu USD bằng tiền vay ưu đãi từ chính phủ Trung Quốc và phần đóng góp của chính phủ Campuchia.

Đại lộ này nối quốc lộ 4 tại xã Chaom Chau III (quận Por Senchey, Phnom Penh) với quốc lộ 1 tại huyện Kien Svay (tỉnh Kandal).

Con đường do công ty Shanghai Construction Group Co Ltd của Trung Quốc xây dựng, dài 53 km, rộng 22 m và có 12 cây cầu (trong đó có 4 cầu vượt). Việc xây dựng con đường được khởi công hồi tháng 1-2019 và khánh thành vào tháng 7 năm ngoái.