Cán bộ thu giữ các cân gian lận ở Mũi Né bị chặn đường hành hung

(PLO)- Dự thảo Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) đề xuất bổ sung sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, trong đó một vị trí là Thượng tướng, năm vị trí là Thiếu tướng.

27/01/2023 17:46

(PLO)- Lực lượng Công an Nhân dân bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.