Cận cảnh chiếc trực thăng chở tổng thống Iran rơi: Loại gì, nước nào sản xuất, lịch sử tai nạn? 20/05/2024 08:41

(PLO)- Chiếc trực thăng chở tổng thống Iran rơi được cho là chiếc Bell 212 do Mỹ sản xuất, nổi tiếng về công suất lớn và độ an toàn cao.

Ngày 19-5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi đã gặp sự cố khi ông Raisi đang trên đường trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan, hãng thông tấn Iran Tasnim đưa tin.

Trên máy bay khi đó ngoài ông Raisi còn có Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian, Tỉnh trưởng tỉnh East Azerbaijan (thuộc Iran) - ông Malek Rahmati, và ông Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem - đại diện Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tại Đông Azerbaijan, theo truyền thông nhà nước.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Iran đã xác định được địa điểm trực thăng rơi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy ông Raisi và các quan chức.

Trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất. Ảnh: ARCHANGEL SYSTEMS

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết trực thăng chở tổng thống Iran rơi là chiếc Bell 212 (thuộc dòng Bell Textron) do Mỹ sản xuất.

Do Bell Textron Inc. - một nhà sản xuất hàng không vũ trụ của Mỹ có trụ sở tại TP Fort Worth (bang Texas) sản xuất, Bell 212 là một trong những mẫu trực thăng mang tính biểu tượng của hãng, theo hãng tin First Post.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối những năm 1960, Bell 212 nhanh chóng khẳng định mình là một con ngựa thồ trong ngành công nghiệp trực thăng.

Với cấu hình động cơ đôi, Bell 212 mang lại công suất và độ tin cậy cao hơn so với phiên bản cũ Bell 205. Nhờ các đặc tính đó, Bell 212 được cho là rất phù hợp cho nhiều nhiệm vụ bao gồm vận tải, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy và hoạt động quân sự.

Theo hãng công nghệ trực thăng Skyline Helicopter Technologies, các hoạt động bảo dưỡng thường gặp liên quan chiếc Bell 212 gồm: sửa chữa các khiếm khuyết về cấu trúc; thay thế các bộ phận do ngừng hoạt động; tân trang máy bay; thay thế dây điện, nội thất; nâng cấp hệ thống điện tử hàng không;...

Dù nổi tiếng là dòng trực thăng có độ an toàn cao, Bell 212 không may dính vào một số vụ tai nạn đáng chú ý trong những năm qua.

Vào năm 1997, một chiếc Bell 212 do hãng vận tải hàng không Petroleum Helicopters vận hành đã bị rơi ngoài khơi bờ biển bang Louisiana (Mỹ), khiến 8 người thiệt mạng.

Chiếc trực thăng khi đó đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển ngoài khơi như thường lệ thì gặp sự cố cơ học dẫn đến hậu quả thảm khốc kể trên.

Trong một sự cố khác vào năm 2009, một chiếc Bell 212 do Cougar Helicopters vận hành đã bị rơi ngoài khơi bờ biển tỉnh Newfoundland (Canada) cướp đi sinh mạng của 17 trong số 18 người trên máy bay.

Chiếc trực thăng đang trên đường đến một giàn khoan dầu ngoài khơi thì bị mất áp suất dầu ở một động cơ, buộc phi hành đoàn phải cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Bất chấp những nỗ lực an toàn, chỉ có một người sống sót được tìm thấy trong vụ tai nạn này.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay chở ông Raisi.