Lãnh đạo cấp cao nội các chiến tranh Israel ra tối hậu thư với ông Netanyahu về Gaza 20/05/2024 07:52

Ngày 19-5, tờ Times of Israel đưa tin rằng ông Benny Gantz - một trong 3 lãnh đạo nội các chiến tranh Israel, và là lãnh đạo đảng đối lập Israel (đảng Xanh và Trắng) - đã ra tối hậu thư cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Cụ thể, ông Gantz đã kêu gọi chính phủ Israel lập kế hoạch 6 điểm về “các mục tiêu chiến lược” tại Dải Gaza, đồng thời cảnh báo sẽ rời khỏi nội các nếu điều đó không xảy ra trước ngày 8-6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel - ông Benny Gantz. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Theo Times of Israel, ông Gantz đã kêu gọi chính phủ Israel xây dựng một kế hoạch cụ thể, rõ ràng về Gaza, trong đó có 6 mục tiêu chiến lược: (1) Đưa con tin về nhà; (2) Tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza và thiết lập quyền kiểm soát an ninh cho Israel tại Gaza; (3) Tạo ra một cơ chế quản lý dân sự quốc tế cho Gaza; (4) Khôi phục đời sống cho người dân Israel bị ảnh hưởng do xung đột (những người đã phải sơ tán khẩn cấp do các đợt tấn công của Hezbollah tại miền Bắc Israel,...); (5) Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia; (6) Áp dụng khuôn khổ mới về phục vụ nghĩa vụ quân sự.

Ông Gantz còn nhận định rằng cuộc chiến tại Gaza trong những tháng gần đây đang đi chệch hướng vì sự hèn nhát của một số nhà lãnh đạo Israel.

“Trong khi những người lính Israel đang thể hiện sự dũng cảm trên chiến trường, thì những người cử họ ra trận lại thể hiện sự hèn nhát, thiếu trách nhiệm. Muốn thắng một cuộc chiến, chúng ta phải có la bàn chiến lược rõ ràng. Nếu ông Netanyahu và chính phủ Israel không khẩn trương đưa ra quyết định cho các vấn đề quan trọng đối với Gaza, tôi sẽ rời khỏi nội các chiến tranh” - ông Gantz nói.

Đáp lại, ông Netanyahu mô tả tuyên bố của ông Gantz là “những lời lẽ vô nghĩa”.

“Ông Gantz đã chọn đưa ra tối hậu thư cho thủ tướng của mình thay vì cho Hamas. Sự nóng vội của ông Gantz sẽ dẫn đến một kết quả rất rõ ràng - xung đột kết thúc và sự thất bại của Israel” - ông Netanyahu nói.

Theo Times of Israel, ông Netanyahu dường như đang bị cô lập trong nội các chiến tranh, khi gần đây ông luôn bị các trụ cột khác trong nội các gây áp lực.

Hôm 15-5, ông Yoav Gallant - Bộ trưởng Quốc phòng Israel và là trụ cột thứ 3 trong nội các, đã kêu gọi ông Netanyahu làm rõ kế hoạch hậu xung đột ở Gaza, vì việc thiếu kế hoạch cụ thể đang làm xói mòn những thành quả đã đạt được, thậm chí đe dọa an ninh lâu dài của Israel.