Căn cước công dân hết hạn, có phải về quê làm lại?

Quê tôi ở Quảng Nam, hiện tôi đang ở tạm trú ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. CCCD của tôi còn 1 tháng nữa là hết hạn. Tôi xin hỏi, khi CCCD hết hạn tôi có phải về quê làm lại?

Bạn đọc Như Thủy (quận Bình Thạnh, TP.HCM) hỏi:

Khi Căn cước công dân hết hạn người dân có thể đổi ở nơi tạm trú. Ảnh Huỳnh Thơ

Luật sư Ngô Minh Trực, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Khi CCCD hết hạn, theo Điều 26 Luật Căn cước công dân thì công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục đổi lại thẻ CCCD:

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an;

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tại cơ quan quản lý CCCD của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

- Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về việc tiếp nhận nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:

- Công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị. Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Ngoài ra, Điều 13 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về nơi tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:

- Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

- Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho những trường hợp cần thiết do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, khi CCCD của bạn hết hạn thì bạn không phải về quê làm lại. Bạn có thể đổi CCCD tại nơi mình đang tạm trú.

PHẠM TUYÊN