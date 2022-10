Cần Thơ: 3 bệnh viện phối hợp cứu sản phụ sốt xuất huyết, dọa sinh non

(PLO)- Bị sốt xuất huyết nặng, dọa sinh non, sản phụ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản phối hợp với Bệnh viện Huyết học truyền máu và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ truyền tiểu cầu cứu mẹ và bé.

Ngày 19-10 Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) vừa cấp cứu, đỡ đẻ thành công cho một sản phụ bị sốt xuất huyết (SXH) nặng.

Trước đó sản phụ H (27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh long) nhập viện cấp cứu trong tình trạng dọa sinh non, sốt. Qua kiểm tra cho thấy sản phụ mang thai con so, 35 tuần 4 ngày tuổi, ngôi đầu, thai nhẹ cân, SXH.

Quá trình theo dõi điều trị, tiểu cầu của sản phụ bị giảm dần, tình trạng SXH bắt đầu có dấu hiệu cảnh báo với các triệu chứng đau nhiều vùng gan. Do đó, sản phụ nhanh chóng được chuyển đến khu vực hồi sức tích cực để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé.

Tuy nhiên, số lượng tiểu cầu tiếp tục giảm báo động kèm dấu hiệu chuyển dạ. Các BS đã phối hợp với BV Huyết học truyền máu TP Cần Thơ, BV Đa khoa TP Cần Thơ để truyền tiểu cầu cho sản phụ. Tổng cộng sản phụ được truyền ba khối tiểu cầu gạn tách và chín khối tiểu cầu đậm đặc.

Sau khi được can thiệp, sản phụ đã hạ sinh thành công bé gái. Do bé sanh non, nhẹ cân nên bé nhanh chóng được về Khoa nhi - sơ sinh để chăm sóc. Sản phụ được các BS sản khoa và hồi sức dự phòng băng huyết sau sanh, cầm máu và ổn định hậu sản. Hiện tình trạng sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Hiện dịch SXH đang cao điểm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các BS khuyến cáo người dân không lơ là, chủ quan vì bệnh gây nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ, nếu thai phụ bị sốt nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

