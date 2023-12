Cần Thơ chấn chỉnh sử dụng lòng đường để tổ chức đám tiệc

(PLO)- Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn.

Sở GTVT TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác đảm bảo giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Theo đó, Sở GTVT TP Cần Thơ cho hay thời gian qua, tại một số khu dân cư diễn ra tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức đám tang, đám cưới, đám hỏi, liên hoan... gây cản trở, ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trường hợp sử dụng lòng đường vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải thông báo với UBND xã, phường, thị trấn trước khi sử dụng. Ảnh minh họa: HẢI DƯƠNG

Để bảo đảm an toàn giao thông và ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông do các hoạt động cộng đồng của người dân có sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè..., Sở GTVT TP yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phố biển quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn TP. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ.

Ngoài ra, yêu cầu các tổ chức cá nhân không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định, hoạt động không đúng mục đích, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Trường hợp sử dụng lòng đường vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng phải thông báo với UBND xã, phường, thị trấn trước khi sử dụng và có phương án tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông” - Công văn của Sở GTVT TP Cần Thơ nêu.

Sở GTVT TP Cần Thơ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, như: lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ...

Đồng thời, căn cứ quy định pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông.

CHÂU ANH