Cần Thơ chỉ đạo tăng cường công tác chống ngập trong các đợt triều cường

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị, các địa phương chủ động, tăng cường chỉ đạo công tác chống ngập lụt trong các đợt triều cường từ nay đến tháng 10 âm lịch.

Theo đó, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường, Thường trực Ban đề nghị các thành viên và UBND các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường.

Từ đó, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, vùng trũng, ven sông và chủ đầu tư các công trình trên sông, kênh, rạch... để chủ động các biện pháp phòng tránh, di dời.

Theo dự báo, trên sông Hậu và các kênh rạch ở Cần Thơ sẽ đạt đỉnh triều vào rằm tháng 7 âm lịch. Ngày 15-8 dương lịch, dự báo mực nước cao nhất sẽ đạt từ 1,83-1,88m.

Cụ thể, Ban đề nghị Công an TP tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn giao thông đối với người, phương tiện lưu thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, điểm giao lộ do triều cường dâng cao gây ngập trên địa bàn TP.

Ban cũng đề nghị Sở GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các đoạn, tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước trên toàn TP để chủ động bố trí lực lượng và phương tiện tổ chức giao thông và hỗ trợ khi cần thiết.

“Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời. Đồng thời phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông cho phù hợp” - Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ yêu cầu.

Đối với các quận trung tâm, đặc biệt là quận Ninh Kiều ban đề nghị tổ chức kiểm tra các tuyến đường, các nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để tránh hố sâu nguy hiểm. Rà soát lại trụ chiếu sáng, đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Riêng các địa phương còn lại, Ban yêu cầu kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao. Cạnh đó, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, gia cố, tôn cao các đoạn đê, bờ bao thấp, yếu, có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ, sạt lở...

Từ năm 2004-2021, trên địa bàn TP Cần Thơ ghi nhận có 12 năm, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức 2 m (vượt báo động 3). Trong đó, có một đợt ngập lụt với mực nước cao lịch sử 2,25 m (xuất hiện vào ngày 30-9-2019, nhằm ngày 2/9 âm lịch).