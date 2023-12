HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2023. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, có 43 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 168,69 ha.

Cụ thể, quận Ninh Kiều có 10 dự án, trong đó có hai dự án đăng ký mới là Cải tạo, nâng cấp hẻm 90-118 đường Hùng Vương và cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tám dự án chuyển tiếp gồm Trung tâm văn hóa, thể thao Ninh Kiều; đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến đường Hai Bà Trưng); cải tạo nâng cấp hẻm 54, 62 đường Trần Việt Châu, hẻm 99 đường Cách Mạng Tháng Tám, hẻm 186 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa và hẻm 138 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp; tuyến cống hẻm 53 đường Hoàng Văn Thụ; trung tâm Văn hóa thể thao phường An Nghiệp; cải tạo công viên Sông Hậu (đoạn từ cầu đi bộ đến bến tàu Novaland); nâng cấp mở rộng đường Trần Phú (giai đoạn 1); Khu đô thị mới Cồn Khương.

Quận Bình Thủy có bốn dự án gồm: Xây dựng trạm trung chuyển rác; kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến Rạch Chùa); nâng cấp mở rộng đường Hồ Trung Thành (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến khu tái định cư Bình Thủy, khu 1); khu đô thị tái định cư Cửu Long.

Quận Cái Răng có một dự án: Trạm 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối TP Cần Thơ.

Quận Ô Môn có 5 dự án: Xây dựng cầu Ba Se; trường Tiểu học Trưng Vương (điểm Đình giai đoạn 2); nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh; tiểu dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cầu Ô Môn (đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ) thuộc dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 (khu vực phía Nam); kè chống sạt lở sông Ô Môn (giai đoạn từ vàm Ba Rích đến rạch Tầm Vu, phường Thới Hòa, Thới An, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu).

Quận Thốt Nốt có một dự án: Bờ kè chống sạt lở kênh Thốt Nốt (đoạn cầu Trà Bay – công an phường Trung Nhứt).

Huyện Phong Điền có bốn dự án gồm: Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh; đường tỉnh 918 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường tỉnh 918 với đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức); cầu Tây Đô; điểm trung chuyển rác xã Trường Long.

Huyện Thới Lai có bốn dự án đăng ký mới là: Tiểu dự án bồi thường tái định cư cầu Thới Lai, cầu Đông Bình, cầu Đông Thuận (đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ) thuộc dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua đường thủy nội địa quốc gia – giai đoạn 1 (khu vực phía Nam); hai Nhà văn hóa ấp Thanh Di và ấp Thanh Nhung (cùng xã Trường Xuân); trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 2.

Huyện Cờ Đỏ có một dự án: Cầu Kênh Ngang (trên đường tỉnh 922).

Huyện Vĩnh Thạnh có bảy dự án, trong đó có bốn dự án đăng ký mới là Trung tâm văn hóa bốn xã Vĩnh Trinh, Thạnh Quới, Thạnh Tiến, Thạnh Mỹ.

Ba dự án còn lại gồm: Nâng cấp mở rộng đường kênh C1 (phía C giáp B) thị trấn Thạnh An – xã Thạnh Lợi; dự án khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1); đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh – Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ để tổ chức lại giao thông.

Ngoài ra, còn 6 dự án đi qua địa bàn nhiều quận huyện, sử dụng vốn ngân sách.

Hai dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 10ha gồm dự án Khu nhà ở Bình Hòa A (quận Ô Môn) và Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Duyệt chủ trương mở rộng 7km còn lại Quốc lộ 91 với hơn 7.240 tỉ (PLO)- 7km còn lại của Quốc lộ 91 qua trung tâm TP Cần Thơ đã có chủ trương cải tạo, mở rộng với số vốn đầu tư dự kiến hơn 7.240 tỉ.

NHẪN NAM