Canada thắng 2 trận vẫn 0 điểm và những trận cầu điên rồ ở Olympic Paris 2024 29/07/2024 13:31

Bóng đá nữ Olympic Paris 2024 sáng 29-7 đã chứng kiến những trận cầu không thể tin được. Đội tuyển Úc đã lội ngược dòng từ tỷ số 2-5 trước Zambia vào phút chót để giành chiến thắng kịch tính 6-5 trong trận đấu kinh điển mọi thời đại. Ngôi sao Michelle Heyman đã hoàn thành màn lội ngược dòng kinh ngạc bằng một cú sút tuyệt vời vào phút cuối, với tuyển Úc ghi ba bàn trong 30 phút cuối cùng.

Ở một diễn biến khác, tuyển nữ Nhật Bản đã khiến Brazil choáng váng với tỷ số 2-1 khi Momoko Tanikawa ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào phút bù giờ cuối sau một cú sút xa hoàn hảo. Trong lúc đó, các cô gái Canada thắng chủ nhà Pháp 2-1, sau trận ra quân đánh bại New Zealand mà vẫn chưa có điểm nào ở Olympic Paris 2024, do FIFA trừ 6 điểm với lỗi do thám đối thủ bằng máy bay không người lái.

Đáng nể tinh thần chiến đấu của Nhật Bản và Úc

Đội tuyển Úc bị dẫn trước ba bàn khi chỉ còn nửa giờ thi đấu với Zambia, nhưng đã tạo nên màn lội ngược dòng lạ lùng để đánh bại đối thủ này với tỷ số 6-5 và giành chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch Olympic Paris 2024 của họ.

Tuyển nữ Úc ngược dòng không tưởng với chiến thắng Zambia 6-5 khi bị dẫn trước 5-2. Ảnh: GETTY.

Một bàn phản lưới nhà của Ngambo Musole đã mang lại cho đội tuyển nữ Úc một tia hy vọng, trước khi cú đúp của hậu vệ Stephanie Catley của Arsenal giúp họ cân bằng tỷ số. Bàn gỡ hòa đến từ chấm phạt đền, khi VAR phán quyết Caitlin Foord bị phạm lỗi trong vòng cấm. Michelle Heyman đã hoàn tất chiến công đáng chú ý ở phút thứ 90 với một cú sút đẹp mắt đưa đội tuyển Úc giành 3 điểm thật ngoạn mục. Đội tuyển nữ Úc hiện đứng thứ ba ở bảng B, sau đội đầu bảng Đức do kém hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở bảng C, Momoko Tanikawa đã ghi một siêu phẩm khi Nhật Bản đánh bại Brazil với tỷ số 2-1. Vào phút thứ 90+6, Tanikawa đã tung cú sút xa từ khoảng cách 25 mét đưa bóng qua đầu thủ môn Brazil để mang về chiến thắng đầu tiên cho Nhật Bản trong giải đấu.

Sẽ rất khó cho cầu thủ nào ở Olympic Paris 2024 vượt qua bàn thắng của Tanikawa cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải. Nó khiến cho Brazil sụp đổ trong tức tưởi, sau khi bàn thắng của Jeniffer ở hiệp hai dường như đã đảm bảo cho họ gặt hái chiến thắng thứ hai liên tiếp khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.

Các cô gái Brazil cứ ngỡ có chiến thắng thứ hai khi có bàn dẫn trước Nhật Bản cho đến 8 phút bù giờ. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Nhật Bản lại giương cao tinh thần chiến đấu quả cảm với Saki Kumagai ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 90+2, trước khi Tanikawa hoàn tất màn lội ngược dòng lịch sử cho đội nhà. Quả phạt đền ban đầu không phải do trọng tài chính đưa ra, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11 mét, khiến tuyển nữ Brazil rất thất vọng.

Đáng chú ý, tuyển nữ Nhật Bản cũng được hưởng quả phạt đền vì lỗi dùng tay chơi bóng của Rafaelle Souza vào cuối hiệp một, nhưng Tanaka đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi bị thủ môn Brazil cản phá.

Brazil hiện đã tụt xuống vị trí thứ ba tại bảng C, trong khi Nhật Bản vượt lên vị trí thứ hai nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ở một trận đấu khác của bảng này, đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha đã chắc chắn giành vé vào tứ kết với chiến thắng Nigeria 1-0 cũng từ chấm 11 mét.

Tanikawa mang về chiến thắng cho những chiến binh Samurai quả cảm. Ảnh: GETTY.

Canada chưa có điểm nào ở vòng bảng Olympic Paris 2024 dù thắng hai trận

Ở một diễn biến khác của bảng C, đội tuyển Hoa Kỳ đã vượt qua Đức 4-1 để giữ vững vị trí dẫn đầu bảng. Sophia Smith ghi cú đúp trong hiệp một cho đội bóng của HLV Emma Hayes, cùng với Mallory Swanson và Lynn Williams cũng ghi bàn, giúp người Mỹ có trận thắng to.

Ở bảng A, Colombia đã giành được điểm đầu tiên với chiến thắng 2-0 trước New Zealand. Chân Marcela Restrepo đưa đội bóng Nam Mỹ vươn lên dẫn trước trong hiệp một với một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Colombia đã kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của trận đấu và khi chỉ còn 20 phút nữa là hết trận, Leicy Santos đã sút bóng vào góc cao khung thành từ trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt cho đội mình.

Đáng chú ý nhất ở bảng này là tuyển nữ Canada đã làm chủ nhà Pháp choáng váng với bàn thắng quyết định vào phút chót để hoàn tất cú ngược dòng và ngăn đội chủ nhà vươn lên vị trí đầu bảng A.

Đương kim vô địch Canada đánh bại chủ nhà Pháp ngoạn mục dù chưa có điểm nào ở vòng bảng Olympic Paris 2024. Ảnh: GETTY.

Vanessa Gilles sút bóng vào góc dưới khung thành khi đồng hồ sang phút 90+12, khiến đội bóng nữ Pháp không thể tin nổi. Kết quả này rất cần thiết cho Canada sau vụ tranh cãi gần đây về máy bay không người lái khiến HLV Bev Priestman bị cấm hành nghề một năm và đội bị trừ 6 điểm.

Chủ nhà Pháp đã vươn lên dẫn trước trong hiệp một với bàn thắng của Marie-Antoinette Katoto ghi bàn. Jessie Fleming gỡ hòa ngay đầu hiệp hai, trước khi Gilles ghi bàn thắng quyết định vào thời gian bù giờ.

Sau hai trận thắng nhưng bị trừ 6 điểm, tuyển nữ Canada chưa có điểm nào trong thời gian chờ kháng án, dù biết khó thành công. Tuy nhiên, nếu trận cuối thắng Colombia, các cô gái Canada vẫn có cửa đi tiếp vào tứ kết Olympic Paris 2024. Theo điều lệ giải, hai đội nhất, nhì của ba bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock out môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024.