Nữ tướng Kim Chi, những ly trà sữa và chức vô địch thứ 13 của tuyển nữ TP.HCM 28/07/2024 21:24

Tuyển nữ TP.HCM sau trận hòa Than KSVN 2-2 chiều 28-7 đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch giải nữ 2024 mà không cần chờ đến lượt cuối đá như chung kết với đại kình địch Hà Nội. Nữ tướng Kim Chi hạnh phúc đăng tấm hình của mình rạng rỡ trong 7 sắc cầu vồng sau một buổi tập cùng các học trò với ghi chú vui vẻ: “Cười lên thôi!”.

Nhớ lại trận đấu thứ 13/14 lượt chiều 28-7, Trưởng đoàn Đào Huy Hùng từ trạng thái lo lắng khi sớm bị đội bóng mạnh Than KSVN ghi bàn trước do công của tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn ở phút 33, cho đến vỡ òa niềm hạnh phúc với ngôi vô địch sớm. Vì nếu không may bại trận và các đối thủ phía sau bám đuổi quyết liệt, tuyển nữ TP.HCM phải gồng mình đá trận cuối mới biết mình có bảo vệ ngôi vô địch hay không.

HLV Đoàn Thị Kim Chi lại phá kỷ lục của chính mình với 6 chức vô địch bóng đá nữ liên tiếp của 9 lần giúp học trò đăng quang trong 13 mùa lên ngôi nữ hoàng.

Sang hiệp hai, tuyển nữ TP.HCM dưới sự điều chỉnh tài tình và mát tay của nữ tướng Kim Chi đã giúp gia tăng sức ép tấn công để phút 65, Thu Thảo tung cú sút trái phá san bằng cách biệt 1-1. Cũng từ một đợt công phá mạnh mẽ, Phạm Thị Nhâm phản lưới nhà ở phút 80 đưa tuyển nữ TP.HCM dẫn ngược 2-1.

Hơn 10 phút cuối là khoảng thời gian căng thẳng của đội bóng đến từ TP.HCM mà trưởng đoàn Đào Huy Hùng nói ông “hồi hộp đến nghẹt thở” rồi sau đó “sướng như điên dại” khi cô trò Kim Chi không bị thua trận. Phút 87, cú sút hiểm của Thúy Hằng thành bàn đã giúp Than KSVN gỡ hòa 2-2. Trận đấu có 4 phút bù giờ nhưng trọng tài “bù giờ của bù giờ” sang phút thứ 8, các cô gái TP.HCM nhẫn nhịn vô hiệu quá tất cả các pha dứt điểm của đối phương.

Lượt trận áp chót diễn ra rất quyết liệt với bất ngờ khi Than KSVN có bàn dẫn trước...

... nhưng tuyển nữ TP.HCM chỉ cần 1 điểm là quá đủ cho ngôi vô địch sớm một vòng đấu.

1 điểm quý giá đã giúp tuyển nữ TP.HCM đăng quang sớm một vòng đấu ở giải nữ vô địch quốc gia. Đây là lần thứ 13 trưởng đoàn Đào Huy Hùng chứng kiến các cô gái của Trung tâm TDTT Tao Đàn lên ngôi hậu. Với riêng nữ tướng Kim Chi là lần thứ 6 liên tiếp và lần thứ 9 của sự nghiệp cầm quân, HLV này cùng các học trò không có đối thủ. Tuyển nữ TP.HCM cũng là đội duy nhất không thua ở mùa giải này, khi hiện có 3 trận hòa và 10 trận thắng.

Trưởng đoàn Đào Huy Hùng tủm tỉm cười chia sẻ câu chuyện vui, rằng ông lại có đến lần thứ 10 bỏ tiền túi ra mua hơn 30 ly trà sữa là phần thưởng cho chiến thắng của cô trò Kim Chi, nhưng đó chính là niềm hạnh phúc khôn tả của một người đứng mũi chịu sào cho hành trình lịch sử của 13 chức vô địch.

Chân sút trẻ Phan Thị Trang sớm trưởng thành khi chơi bóng cùng các đàn chị...

... dưới sự dìu dắt của thủ quân Thùy Trang là tiếp tục trở thành những nhà vô địch quốc gia. Ảnh: HÙNG ANH.

Càng đáng quý hơn cho ngôi nữ hoàng của tuyển nữ TP.HCM ở mùa này không có tiền đạo năm lần giành Quả bóng vàng Huỳnh Như, hoặc bị chảy máu chất xám quá nhiều, cũng do thiếu tiền để giữ chân những cầu thủ giỏi. Các tuyển thủ quốc gia như thủ môn Kim Thanh, tiền vệ Bích Thùy, Trần Thị Thu lần lượt đội nón ra đi. Thêm vào đó, một số cầu thủ trẻ mới đá giải 1-2 mùa còn non nớt kinh nghiệm.

Nhưng bù lại, những nỗ lực, đoàn kết của một tập thể ngoan cường, sự tháo vát của HLV Đoàn Thị Kim Chi, tính bền bỉ và hiệu quả của thủ quân lão tướng 36 tuổi Thùy Trang, cựu binh Chương Thị Kiều, Bảo Châu, Thu Thảo, Tuyết Ngân, Phan Thị Trang,… hay các gương mặt trẻ Kim Yên, thủ môn Quách Thu Em, Thùy Linh,… đã một lần nữa giúp tuyển nữ TP.HCM ca khúc khải hoàn trong ngoạn mục.