Đại chiến bóng đá Olympic Paris 2024 và scandal làm khổ nhà vô địch 28/07/2024 17:35

(PLO)- Đương kim vô địch Canada sẽ chơi trận thứ hai ở Olympic Paris 2024 đối đầu chủ nhà Pháp lúc 2 giờ (giờ Việt Nam), ngày 29-7 với bộn bề lo toan sau scandal do thám đối thủ bằng máy bay không người lái khiến họ bị trừng phạt nặng nề.

Vụ bê bối do thám bằng máy bay không người lái làm lu mờ bóng đá nữ Olympic Paris 2024, đặc biệt là nhà đương kim vô địch Canada bị phạt tiền và trừ 6 điểm.

Scandal này đã khiến hai thành viên trong ban huấn luyện của tuyển nữ Canada là trợ lý huấn luyện Jasmine Mander và chuyên gia phân tích Joseph Lombardi, ngay lập tức bị trục xuất về nước, HLV Priestman bị mất quyền chỉ đạo.

Bóng đá Canada không phải vi phạm lần đầu tiên

Đội tuyển quốc gia nữ Canada sẽ lại ra sân tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 chạm trán với đội chủ nhà Pháp trong trận đấu vòng bảng thứ hai. Canada ra sân với một tâm trạng rối bời trong một tuần thảm họa khi chứng kiến 3 thành viên Ban huấn luyện bị loại khỏi đội tuyển trong bối cảnh bê bối do thám bằng máy bay không người lái và dường như chưa kết thúc.

Trước trận mở màn của Canada ở cuộc chơi lớn Olympic Paris 2024, chuyên gia phân tích hiệu suất Joey Lombardi đã bị bắt tại Saint-Etienne vì sử dụng máy bay không người lái để do thám một cặp buổi tập của New Zealand. Lombardi và trợ lý Jasmine Mander, sau đó bị Ủy ban Olympic Canada gửi trở lại Canada, và HLV trưởng Bev Priestman đã quyết định không cầm quân trận này.

Tuyển nữ Canada đụng độ chủ nhà Pháp ở lượt trận thứ hai vòng bảng Olympic Paris 2024 sẽ rất khó khăn vì mất 3 thành viên Ban huấn luyện. Ảnh: GETTY.

Trợ lý Andy Spence đã nắm quyền chỉ huy đội tuyển quốc gia trong trận ra quân thắng ngược New Zealand 2-1 và tiếp tục làm như vậy trong suốt phần còn lại của giải đấu Olympic Paris 2024 sau khi HLV Priestman cũng bị đuổi về nước và bị Liên đoàn bóng đá Canada đình chỉ nhiệm vụ cho đến khi có kết quả đánh giá độc lập về việc họ sử dụng máy bay không người lái do thám đối thủ nhiều lần.

Kỷ luật tiếp theo đã diễn ra trước trận đấu thứ hai của Canada gặp chủ nhà Pháp tại Olympic Paris 2024, với việc cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu FIFA đưa ra một số hình phạt nghiêm khắc. Canada bị trừ 6 điểm trong chiến dịch vòng bảng của họ, với hiện tại còn -3 điểm, sau khi giành chiến thắng trong trận mở màn trước New Zealand.

Mọi thứ diễn ra hồi đầu tuần này, New Zealand đã khiếu nại lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về một loạt sự cố liên quan đến máy bay không người lái bay qua sân tập của họ. Canada sau đó xác nhận sự việc và ra tuyên bố: "Ủy ban Olympic Canada ủng hộ tinh thần fair play và chúng tôi rất sốc và thất vọng. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bóng đá New Zealand, tới tất cả các cầu thủ bị ảnh hưởng và tới Ủy ban Olympic New Zealand".

HLV Priestman cùng hai cộng sự không chỉ bị truất quyền chỉ đạo ở Olympic Paris 2024 mà còn bị cấm hành nghề 1 năm. Ảnh: GETTY.

Đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng đá Canada dính líu đến tranh cãi về máy bay không người lái trong buổi tập luyện của đối thủ quốc tế. Năm 2021, tại Toronto, Honduras đã dừng buổi tập trước trận vòng loại World Cup nam với Canada sau khi phát hiện một máy bay không người lái phía trên sân, theo các phương tiện truyền thông Honduras đưa tin.

Đội tuyển bóng đá nữ Canada không chỉ bị trừ 6 điểm mà các thành viên vi phạm bị cấm hành nghề trong một năm sau sự cố này. Các thẩm phán FIFA cho biết bà Priestman, 38 tuổi, được thuê làm HLV đội tuyển Canada năm 2020, cùng hai trợ lý của bà "đều phải chịu trách nhiệm về hành vi xúc phạm và vi phạm các nguyên tắc chơi đẹp".

Liên đoàn bóng đá Canada phải chịu trách nhiệm vì không đảm bảo nhân viên của mình tuân thủ đúng các quy định của giải đấu. Canada, đội đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020, sẽ không bị loại khỏi Olympic Paris 2024 vì bị trừ điểm nhưng đội sẽ phải thắng cả ba trận trong bảng đấu của mình mới có hy vọng đi tiếp.

Các cô gái Canada thắng trận mở màn Olympic Paris 2024 khi vượt qua New Zealand với tỉ số 2-1. Ảnh: GETTY.

Canada khó thắng chủ nhà Pháp

Liên đoàn bóng đá Canada và Ủy ban Olympic Canada đã thông báo rằng họ đang xem xét các lựa chọn của mình liên quan đến việc kháng cáo việc trừ 6 điểm, vì lỗi này do các thành viên khác, không phải từ phía cầu thủ. HLV Priestman, Mander và Lombardi cũng bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời gian một năm và đội bóng phải bị phạt 313.000 USD.

Với hai trận đấu còn lại, đội tuyển nữ Canada vẫn có thể vượt qua vòng bảng, nhưng hành động của các HLV đã rời đội đã khiến họ rơi vào một vị trí vô cùng khó khăn.

Canada mở màn giải đấu với chiến thắng 2-1 trước New Zealand. Mackenzie Barry đưa tuyển nữ New Zealand dẫn trước ở phút thứ 13, chọn góc trên bên trái của lưới Canada bằng một cú sút đi vào dưới xà ngang. Cloe Lacasse gỡ hòa cho Canada trong thời gian bù giờ hiệp một, kết thúc một pha phối hợp đồng đội tuyệt vời. Evelyne Viens giành chiến thắng cho Canada ở phút thứ 79, khi đánh bại thủ môn Anna Leat bằng một cú sút chính xác vào góc dưới bên trái để ấn định tỷ số lên 2-1.

Chủ nhà Pháp có trận ra quân thắng Colombia 3-2. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, chủ nhà Pháp đã ghi ba bàn vào lưới Colombia trong hiệp một của trận mở màn Olympic Paris 2024. Và khi giới hâm mộ đang thênh thang với suy nghĩ Pháp trên đường đi đến một chiến thắng áp đảo, thì đội khách Colombia đã gỡ lại hai bàn trong hiệp hai để thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 3-2.

Chính điều đó giúp cả Colombia và New Zealand vẫn còn cơ hội tiến vào tứ kết, với quy định khi hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé chơi vòng loại trực tiếp, cùng với hai đội đứng thứ ba của bảng có thành tích tốt nhất.

Với việc bị trừ 6 điểm, Canada sẽ rất khó để đi tiếp, đặc biệt là nếu họ không thể đánh bại Pháp vào rạng sáng 29-7. Trận đấu gần nhất của Canada là giao hữu với Pháp tại Stade Marie-Marvingt ở Le Mans, Pháp vào ngày 11-4-2023. Jordyn Huitema đã ghi bàn cho khách, nhưng các bàn thắng của Grace Geyoro và Le Garrec đã giúp đội chủ nhà giành chiến thắng.

Canada tái ngộ chủ nhà Pháp với nhiều sự thua thiệt. Ảnh: GETTY.

Trước đó, tuyển nữ Canada đã đánh bại Pháp để giành huy chương Olympic đầu tiên ở môn bóng đá nữ tại Thế vận hội London 2012. Diana Matheson đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 92 trong trận tranh huy chương đồng của giải đấu đó, giúp Canada giành chiến thắng 1-0 và giành một vị trí trên bục vinh quang tại Coventry.

Các trận đấu khác ở lượt trận thứ hai Olympic Paris 2024: Brazil – Nhật Bản, New Zealand – Colombia (22 giờ, ngày 28-7); Tây Ban Nha- Nigeria, Úc – Zambia (0 giờ, ngày 29-7); Mỹ - Đức (2 giờ, ngày 29-7).