FIFA không giải quyết với LĐBĐ Argentina - AFA về sự cố trận đấu 4 giờ đồng hồ 28/07/2024 14:47

Ban kỷ luật FIFA đã chính thức đưa ra thông báo khi LĐBĐ Argentina (AFA) buộc phải đưa ra cách giải thích pha đưa bóng vào lưới của Christian Medina sau đó VAR từ chối và vì sao trọng tài ra quyết định “sơ tán” FIFA bảo AFA luật đã rõ.

AFA chính thức nộp đơn lên FIFA để yêu cầu giải thích cặn kẽ theo luật bóng đá vì sao pha đưa bóng vào lưới Morocco của Medina bị VAR từ chối và vì sao phải sơ tán và pha đưa bóng vào lưới của Medina cuối trận không được công nhận?

Khi trận đấu tái khởi động đá nốt 3 phút 15, trọng tài ra hiệu VAR từ chối bàn thắng của Medina khiến cầu thủ Argentina thắc mắc

Tuy nhiên FIFA đã nói là mọi chuyện đã rõ ràng và đều nằm trong luật của bóng đá.

Việc một trọng tài công nhận bàn thắng rồi VAR can thiệp sau đó hủy bàn thắng đó là chuyện nằm trong luật. Chuyện trọng tài cho dừng trận đấu vì vấn đề an ninh, tính mạng cầu thủ khi điều kiện trên sân trở nên phức tạp, đó cũng là luật trong bóng đá cho phép. Trọng tài xử lý hoàn toàn chuẩn và đạt yêu cầu.

Tình hình trên sân St.Etienne cuối trận. Ảnh: Getty

Chuyện hàng trăm fan của Moroco bất ngờ chạy vào sân và tiếp cận với cầu thủ Argentina theo thái độ nguy hiểm, trọng tài lệnh cho cầu thủ hai đội di chuyển khẩn cấp vào bên trong an toàn để lánh nạn và tránh điều đáng tiếc xảy ra là hợp lý. Khi trận đấu tạm hoãn vì lý do an ninh và hai đội còn trên sân khi điều kiện an toàn trở lại cho phép trận đấu tái diễn cũng là điều nằm trong luật.

Chủ tịch AFA, ông Claudio Tapia nói với báo chí có phần thất vọng: “Ban kỷ luật FIFA từ chối và thậm chí phản đối việc đơn của chúng tôi đưa lên đề nghị làm sáng tỏ vấn đề này. Chúng tôi chỉ đi tìm “chân lý” tức luật nào của bóng đá cho phép làm như thế vào thực tế cuối trận sau khi Medina đưa bóng vào lưới Morocco ở phút 90+16”,

Khi trận đấu đang hòa 2-2, hàng trăm fan Morocco kéo vào sân, trận đấu hoãn gần 2 giờ rồi sau đó VAR lại từ chối pha đưa bóng vào lưới của Medina là bàn thắng. Tuy nhiên FIFA đã giải thích và luật bóng đá cũng đã rõ, có điều, tình huống này dường như lần đầu xảy ra.

Trong khi đó, Ban tổ chức Olympic Paris, chủ nhà đang điều tra về công tác an ninh để khiến vỡ trận phút cuối cùng.

Người đứng đầu AFA, ông Claudio Tapia vẫn hậm hực nói- Tôi muốn biết vì sao lúc đó trọng tài lại đưa ra quyết định sơ tán cầu thủ?