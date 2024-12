Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lý giải việc thu tiền lối đi ưu tiên 06/12/2024 15:27

(PLO)- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khẳng định có đủ điều kiện pháp lý để thu tiền dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1.

Ngày 6-12, Cảng hàng không (CHK) quốc tế Đà Nẵng (DIA) đã có những thông tin phản hồi về việc triển khai thu tiền dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sử dụng lối đi ưu tiên là dịch vụ phi hàng không

Theo đó, DIA cho hay đã có văn bản phúc đáp gửi các hãng hàng không như Vietjet, Bamboo Airway… khẳng định việc thu tiền dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Về thông tin cho rằng DIA “làm trái quy định Nhà nước”, DIA cho hay quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp CHK là trực tiếp quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị tại cảng, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Cảng được quyền cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng. Điều này được quy định tại Nghị định 05/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác CHK, sân bay.

DIA cũng viện dẫn các quy định tại Thông tư 13/2019 quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không; Quyết định 2517/2024 của DIA quy định công tác phục vụ hành khách ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1.

Ngoài ra, theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi năm 2014, dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên là dịch vụ phi hàng không. Ý kiến của Bộ GTVT tại văn bản 6136/2021 cũng xác định các loại hình dịch vụ có thu phí để hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian xếp hàng chờ làm thủ tục (Fast-track) là dịch vụ phi hàng không.

Từ đó, DIA cho rằng dịch vụ có thu phí để hành khách sử dụng làn ưu tiên làm thủ tục kiểm tra an ninh nhanh có thể xem là một phần của dịch vụ Fast-track.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ triển khai thu tiền dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu nhà ga T1 từ ngày 1-1-2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều sân bay đã áp dụng thu phí lối đi ưu tiên

Căn cứ thực tiễn, DIA cho hay việc sử dụng lối đi ưu tiên là dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Từ trước đến nay, DIA đã tạo điều kiện cho các hãng hàng không, cụ thể là không thu tiền của hãng nhưng cũng không cam kết phục vụ lối đi riêng cho khách thương gia, khách thẻ của các hãng.

Tuy nhiên, các hãng hàng không và đại lý bán vé của các hãng vẫn thu phí của hành khách sử dụng dịch vụ Fast track (từ 100.000 đồng đến 900.000 đồng/khách) trong suốt thời gian qua.

Việc này dẫn đến quá tải lối ưu tiên phục vụ cho hành khách theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, hành khách là đối tượng chính sách xã hội.

Như vậy, khách có nhu cầu và sẵn sàng trả tiền còn hãng hàng không lại không chia sẻ chi phí với cảng mà vẫn sử dụng hạ tầng và dịch vụ của cảng để thu tiền khách.

Để triển khai dịch vụ này, DIA đã báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền gồm Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Trung.

Trước thông tin cho rằng việc thu phí dịch vụ lối đi ưu tiên là trái với thông lệ quốc tế, DIA khẳng định trên thực tế đã có nhiều sân bay áp dụng việc thu phí này như Geneve Airport (Thụy Sĩ), Kuala lumpur Airport (Malaysia), Suvarnabhumi Airport (Thái Lan)…

Hiện nay, tại CHK quốc tế Đà Nẵng sản lượng hành khách sử dụng lối đi ưu tiên ngày càng tăng cao, có giai đoạn cao điểm lên đến gần 300 khách/ngày, làm gia tăng áp lực phục vụ và chi phí vận hành tại lối đi này.

Với những nội dung trên, DIA khẳng định có đủ điều kiện pháp lý để thu tiền dịch vụ sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.