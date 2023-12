Cảnh báo lừa đảo: Giả danh y, bác sĩ; Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, tuần qua (từ 18-12 đến 23-12) tiếp tục xuất hiện các hình thức lừa đảo trực tuyến.

PLO xin gửi tới bạn đọc những hình thức lừa đảo trực tuyến nổi bật

Nhận làm căn cước công dân gắn chíp để đánh cắp thông tin

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội, nhóm quảng cáo dịch vụ nhận làm căn cước công dân giả hoặc làm CCCD giả gắn chip phôi chuẩn 2023... thu hút một lượng lớn người tham gia và tương tác vào các bài viết.

Các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội giả mạo, đăng tải bài viết quảng cáo với nội dung quảng cáo dịch vụ nhận làm nhanh CCCD giả gắn chip phôi chuẩn 2023. Tiếp đó, họ yêu cầu nạn nhân chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc.

Ngoài ra, còn có trường hợp trả CCCD nhưng không giống quảng cáo, có hình dạng, mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt thật, giả bằng mắt thường.

Tuy nhiên, mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin CCCD thật để áp dụng kỹ thuật như: Ghép ảnh chân dung, sử dụng công nghệ in, gắn miếng kim loại..., làm giả CCCD để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến nhằm lừa đảo chiếm đoạt khác hoặc chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân.

Các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội giả mạo, đăng tải bài viết quảng cáo với nội dung quảng cáo dịch vụ nhận làm nhanh CCCD giả gắn chip. Ảnh: CỤC ATTT.

Lừa đảo nhằm chiếm đoạt gần 90 triệu đồng qua facebook

Sáng 19-12, bà Đ.T.H. (SN 1971, trú tại Kỳ Tiến, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin nhắn từ Facebook của con trai đang làm việc ở nước ngoài với nội dung: Nhờ chuyển tiền vào số tài khoản lạ cùng lý do giúp đỡ bạn đang gặp khó khăn tài chính.

Do tin tưởng đó là con trai mình nhờ chuyển tiền nên bà H. đã tới một cơ sở vàng bạc trên địa bàn để làm thủ tục chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng giả danh yêu cầu. Tuy nhiên, tại đây, chủ cơ sở vàng bạc nhận thấy bà H. có biểu hiện tâm lý bất an, lo lắng nên đã dò hỏi mục đích chuyển tiền của bà H. và thông báo cho Công an xã Kỳ Phong.

Lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng

Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc và đưa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (33 tuổi, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2021, đối tượng lừa đảo đã lập rất nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo khác nhau rồi đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp và một số mặt hàng khác lên hội, nhóm, trang mạng xã hội để rao bán.

Đối tượng lừa đảo đã lập rất nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo khác nhau rồi đăng thông tin các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: CỤC ATTT.

Để tăng uy tín và tạo niềm tin cho khách hàng, đối tượng lấy những hình ảnh liên quan đến các mặt hàng rao bán trên mạng rồi gửi cho khách hàng.

Khi khách có nhu cầu mua hàng, đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng bắt đầu viện ra lý do mình hoặc người thân đang bị bệnh phải đi cấp cứu ở bệnh viện để yêu cầu khách hàng tiếp tục chuyển tiền và hẹn ngày giao hàng cho khách.

Trong trường hợp khách hàng không hợp tác chuyển tiền đối tượng sẽ ngay lập tức chặn liên lạc.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2021 đến nay, đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3.109 người dân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Giả danh y, bác sĩ, cặp vợ chồng thu lợi bất chính gần 75 tỉ đồng

Công an Bắc Giang vừa phá chuyên án lớn đấu tranh với một nhóm đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh để đánh vào tâm lý người bệnh.

Trong hơn một năm, nhóm đối tượng này đã bán trót lọt khoảng 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng cho hơn 20.000 bị hại, thu lợi bất chính gần 75 tỉ đồng.

Trước đó, một phụ nữ 57 tuổi, trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang đến Công an huyện Tân Yên trình báo sự việc, được một đối tượng tự giới thiệu Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội lừa, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán nấm linh chi.

Nhóm đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật. Ảnh: CỤC ATTT.

Theo đó, người phụ nữ được đối tượng này tư vấn mua rất nhiều loại thuốc, vì trong người có bệnh nên nạn nhân rất tin tưởng mua về sử dụng nhưng càng uống thuốc càng thấy mắt sưng to.

Sau một thời gian sử dụng không thấy có tác dụng, nạn nhân phản ánh nhưng lại bị đối tượng mời chào những loại thuốc “đắt nhưng hiệu quả nhanh”. Tin tưởng, tổng nạn nhân đã chuyển 237 triệu đồng cho các số tài khoản mà đối tượng lừa đảo cung cấp, sau đó bị chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng là nhân viên Công ty TNHH Bảo Long Dược, có địa chỉ tại Hà Nội chuyên đi quảng cáo giả làm bác sĩ để lừa bán thuốc.

Sau khi tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và những nơi liên quan của Công ty TNHH Bảo Long Dược, cơ quan chức năng đã thu giữ 287 thùng carton chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop các loại, 267 điện thoại và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

