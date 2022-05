Cảnh giác trước những tin nhắn đòi nợ mạo danh CIC

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM đã tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh từ bạn đọc gửi tới với nội dung nhận được tin nhắn đòi nợ, thông báo nhắc nợ được cho là của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) gửi đến.

Việc này dẫn đến một số người có tâm lý hoang mang và lo sợ bị ảnh hưởng đến điểm tín dụng sau này khó đi vay tiền, nên rất dễ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh CIC nhắc nợ khách hàng

Cụ thể, anh TVH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết trong các ngày 3 và 4-4 vừa qua, điện thoại anh liên tiếp nhận được tin nhắn với có nội dung: “[PPL-CIC] Cảnh báo-thông quan QĐ pháp lý HĐ do ông/bà… đứng tên chính thức vi phạm điều khoản hợp đồng, cố tình trì hoãn kéo dài thời gian thanh toán nợ và vi phạm hợp đồng.

Từ khi nhận tin nhắn này đến hết ngày 4-4-2022 yêu cầu thanh toán nợ và hợp tác nghe máy để được hỗ trợ và tìm hướng giải quyết… Nếu tiếp tục trì hoãn, không trả nợ chúng tôi buộc tiến hành lập biên bản vi phạm hợp đồng. Đồng thời gửi giấy báo nợ trực tiếp về UBND… để giải quyết tranh chấp”.

Anh H cho biết tin nhắn gửi đến có tiêu đề [PPL-CIC] thì có thể hiểu đây là tin nhắn được gửi đến từ Phòng pháp lý của CIC. “Lúc nhận được tin nhắn tôi cũng khá bất ngờ và cảm thấy lo lắng. Bản thân anh không vay tiền của ngân hàng nào mà giờ lại bị nhắc nợ.

Một trường hợp tương tự, chị NTH (TP.HCM) cũng cho biết cách đây khoảng một tháng, điện thoại chị bất ngờ nhận tin nhắn từ một số điện thoại lạ thông báo khoản vay đang bị nợ xấu và đã ghi nhận trên CIC. Để được hỗ trợ xóa thông tin trong CIC cần cung cấp thông tin (CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng…) và làm theo hướng dẫn.

Tâm lý của nhiều người là khi nhắc đến có thông tin nợ xấu trong hệ thống CIC là cảm thấy lo lắng, vì sau này đi vay tiền tại ngân hàng rất khó. Vì điều này mà nhiều người nhẹ dạ cả tin, làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu dẫn đến bị mất tiền trong tài khoản hoặc bị lừa đảo chuyển tiền.

CIC không có chức năng nhắc nợ

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 13-5, CIC đã có văn bản thông tin lại với báo Pháp Luật TP.HCM. CIC khẳng định không thực hiện thông báo nợ, nhắc nhở khách hàng vay. Do đó, các nội dung tin nhắn như trong các trường hợp nêu trên đều là giả mạo CIC để thực hiện hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Cũng theo văn bản trên, theo Quyết định 926 của thống đống Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì CIC là đơn vị trực thuộc NHNN Việt Nam thực hiện chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin tín dụng nhằm phục vụ NHNN thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, CIC hỗ trợ khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng.

CIC cũng cho biết trước thực trạng xuất hiện nhiều trường hợp đối tượng mạo danh CIC để lừa đảo, CIC đã chủ động thực hiện nhiều chương trình, hoạt động để cung cấp thông tin đưa ra cảnh báo cho khách hàng. Việc này đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

“CIC cũng đã phối hợp cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (A05) và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) về các trường hợp mạo danh CIC lừa đảo và kiến nghị các cơ quan phối hợp với CIC có biện pháp ngăn chặn kịp thời” - văn bản CIC nêu rõ.

Để tránh sập bẫy lừa đảo của các đối tượng, CIC khuyến cáo người dân không truy cập vào đường dẫn mạo danh CIC và thực hiện theo các yêu cầu trong các tin nhắn, qua các cuộc gọi mạo danh CIC, không nộp tiền cho bất cứ đơn vị nào mạo danh CIC để thanh toán nợ.

Người dân chỉ sử dụng tin nhắn của CIC có tên thương hiệu hiển thị trên điện thoại là CIC-SBV để lấy mã OTP nhằm xác thực thông tin khi khách hàng thao tác trên cổng thông tin kết nối khách hàng vay có địa chỉ website là: https://cic.gov.vn và ứng dụng điện thoại thông minh “CIC Credit Connect”. CIC không thực hiện nhắc nộp bất kỳ loại phí nào qua tin nhắn SMS.

Khi khách hàng phát hiện bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị các đối tượng giả danh CIC lừa đảo, để đảm bảo an toàn, quý khách hàng nên thực hiện các biện pháp sau: Liên hệ hotline CIC: 1800.585.891, từ 8 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.•