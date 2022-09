Cảnh sát bao vây quán bar ở Đồng Nai phát hiện 52 người dương tính với ma túy

Đêm 17-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành đồng loạt triển khai lực lượng đột kích vào quán bar LV Club ở khu Phước Hải (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán LV Club có khoảng 180 người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn.

Phát hiện lực lượng công an, nhiều người ở đây đã bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời giữ lại.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 người nghi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 4 gói ma tuý đá và nhiều tinh thể ma tuý được các nghi can quăng vương vãi dưới sàn nhà; 9 bình khí N20 (khí bóng cười); 27 bình hút shisa....

Qua test nhanh ma tuý 180 người, phát hiện có 52 người dương tính với chất ma tuý, trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán.

Ngoài ra, lực lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối chủ cơ sở quán LV Club về vi phạm quy định về công tác Phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Long Thành tiếp tục đấu tranh với các nghi can tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.