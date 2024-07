Cảnh sát địa phương có mặt cùng tòa nhà với nghi phạm bắn ông Trump? 17/07/2024 12:09

Sau 3 ngày kể từ khi ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử ở quận Butler, bang Pennsylvania (Mỹ), cơ quan chức năng Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trong khi đó, Cơ quan Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương bất đồng về thông tin liệu lực lượng an ninh địa phương có sử dụng cùng tòa nhà với nghi phạm bắn ông Trump - Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, hay không.

Tâm điểm tranh luận nằm ở một khu nhà kho nằm gần khu vực tranh cử của ông Trump - Butler Farm Show. Khu nhà kho này thuộc sở hữu của nhà sản xuất AGR International, nằm ngay phía bắc sân khấu ông Trump vận động tranh cử, theo tờ The New York Times.

Trong khu nhà kho, tòa nhà có khoảng cách gần nhất với sân khấu ông Trump đứng là tòa nhà 1 tầng có ít cửa sổ và mái dốc. Ngay phía sau tòa này là tòa nhà 2 tầng có nhiều cửa sổ hơn và ở phía sau đó là có một dãy kho khác.

Khu nhà kho mà nghi phạm bắn ông Trump ra tay nằm ở góc phải, phía trên ảnh, chỉ cách sân khấu khoảng 150 m. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nghi phạm bắn ông Trump đã leo lên mái của tòa nhà 1 tầng gần sân khấu nhất để bắn ông Trump bằng 1 khẩu súng trường loại AR-15.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ nói “có”

Ngày 16-7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly A. Cheatle nói với đài ABC News rằng lực lượng an ninh địa phương đã có mặt bên trong tòa nhà 1 tầng mà nghi phạm trèo lên mái để bắn vào ông Trump. Nói như vậy có nghĩa là nghi phạm có thể đã leo lên nóc của một tòa nhà khi lực lượng bắn tỉa bảo vệ yếu nhân đang đóng quân bên trong tòa nhà đó, theo tờ The New York Times.

“Có cảnh sát địa phương trong tòa nhà đó và trong khu vực (cảnh sát địa phương) chịu trách nhiệm về phạm vi bên ngoài của tòa nhà” - Bà Cheatle khẳng định.

Bà Cheatle còn nói rằng với tư cách là Giám đốc Cơ quan Mật vụ, việc để ông Trump bị bắn là “điều không thể chấp nhận được” và điều này "không được tái diễn”.

Có 4 đội bắn tỉa tham gia bảo vệ ông Trump, gồm 2 đội của Cơ quan Mật vụ và 2 đội của lực lượng thực thi pháp luật địa phương. Ảnh: AP

Bên cạnh việc trực tiếp đảm bảo an ninh ở “vòng trong” của sự kiện, bao gồm địa điểm, khán giả và yếu nhân được bảo vệ, Cơ quan Mật vụ Mỹ thường xuyên dựa vào cơ quan thực thi pháp luật địa phương khi lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho các sự kiện như sự kiện vận động tranh cử của ông Trump hôm 13-7.

Cơ quan Mật vụ đã xác định rằng toàn bộ khu nhà kho nằm ngoài “vòng trong” - khu vực ngay xung quanh yếu nhân, và do đó khu vực này đã giao cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương rà soát và đảm bảo an ninh

Lực lượng an ninh địa phương bảo “không”

Ngay sau phát biểu của bà Cheatle, một số cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã khẳng định lực lượng của các cơ quan này không ở cùng tòa nhà với nghi phạm bắn ông Trump.

Trả lời phỏng vấn tờ The Times, một quan chức thực thi pháp luật địa phương đề nghị giấu tên cho biết lúc xảy ra vụ việc có 3 người lính bắn tỉa của lực lượng cảnh sát địa phương đang theo dõi đám đông tham gia vận động tranh cử.

Quan chức này khẳng định những sĩ quan này đóng ở tòa nhà 2 tầng - nằm phía sau tòa nhà mà nghi phạm bắn ông Trump "đóng đô", và nhóm lính này tác chiến bên cạnh cửa sổ trong nhà.

Phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật địa phương trước và trong vụ ông Trump bị bắn đang được điều tra kỹ lưỡng. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cảnh sát trưởng Michael T. Slupe của Quận Butler và một quan chức thực thi pháp luật liên bang cho biết sau khi nghi phạm lên được mái của tòa nhà 1 tầng đó, một sĩ quan địa phương được một sĩ quan khác kéo lên tường của tòa nhà 2 tầng nhằm để mắt tới tay súng từ lan can.

Theo 2 quan chức này, nghi phạm đã chĩa vũ khí vào sĩ quan địa phương đó khiến người này vội rút lui. Ngay sau đó, nghi phạm bắt đầu nổ súng vào ông Trump và ngay lập tức đã bị một tay súng bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ bắn chết.

Ông Jim Pasco, Giám đốc điều hành của tổ chức National Fraternal Order of Police (tạm dịch: Hội Anh em cảnh sát quốc gia) chia sẻ rằng ông cảm thấy thất vọng với chuyện cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm ở một nơi và Cơ quan Mật vụ ở một nơi khác trong vấn đề bảo vệ yếu nhân.

Ông Pasco cho rằng việc chia phạm vi hoạt động như vậy là điều vô lý. Theo ông, lực lượng thực thi pháp luật địa phương là nguồn lực bổ sung rất quan trọng đối với sứ mệnh an ninh của Cơ quan Mật vụ nhưng cơ quan này như là thầu chính, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho những sự kiện của yếu nhân.