(PLO)-3 người mang 1 kg ma tuý từ tỉnh Tiền Giang lên tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ thì công an bị đón lõng, bắt trên quốc lộ 20.

Ngày 13-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Vinh Quang (33 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Phát Tài (28 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Như Ý (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Quang và Ý mang 1 kg ma tuý từ Tiền Giang lên Lâm Đồng tiêu thụ. Ảnh: CA

Trước đó, chiều ngày 4-1, Nguyễn Phát Tài lái xe chở Nguyễn Thị Như Ý mang theo 1 kg ma tuý hướng về huyện Đức Trọng.

Khi đang di chuyển trên QL20 đoạn qua huyện Di Linh thì bị công an dừng xe, bắt giữ người và 1 kg ma tuý tổng hợp.

Khai với công an, Tài và Ý cho biết Nguyễn Vinh Quang là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy vào Lâm Đồng để bán cho các con nghiện.

Từ lời khai của Quang, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý Quang về TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khám xét nơi ở của Quang, phát hiện và thu giữ 40 bịch nước vui (loại chất hướng thần mới) và 1 bịch nilon chứa ma túy tổng hợp.

VÕ TÙNG