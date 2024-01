Giấu gần 300kg pháo nổ trong nhà để bán dần thì bị bắt

(PLO)- Người đàn ông giấu gần 300 kg pháo nổ trong nhà chuẩn bị bán kiếm lời thì bị công an phát hiện bắt giữ

Chiều 13-1, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuyền, 45 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi tàng trữ hàng cấm.

Nguyễn Thanh Tuyền khai mua gần 3 tạ pháo nổ này về để chơi tết. Ảnh: VT

Cụ thể, trưa cùng ngày, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang Tuyền đang cất giấu hơn 271 kg pháo nổ tại nhà riêng tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Khai với công an, Tuyền cho biết đặt mua số pháo nổ nói trên từ mạng xã hội rồi mang về để chơi tết và chia cho anh em bạn bè cùng đốt.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, cơ quan này sẽ tập trung lực lượng đấu tranh triệt để mọi hình thức buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng tiến hành ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thanh Tuyền để điều tra mở rộng.

VÕ TÙNG