Cảnh sát đường thủy vây bắt nhóm trộm dầu trên sông Chợ Đệm

Ngày 2-5, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát, Công an TP.HCM đã bàn giao Trần Văn Tha (27 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cùng tang vật cho Công an phường 7, quận 8, TP.HCM để lập hồ sơ về hành vi trộm cắp tài sản.

2 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, Tha điều khiển vỏ lãi gắn máy Kohler cùng hai đồng phạm chở nhiều can nhựa chạy trên sông Chợ Đệm hướng về Cầu Bình Điền (đoạn qua địa bàn phường 7, quận 8) thì bị Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát phát hiện, yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, những người này bất hợp tác, chống đối. Khi Tổ công tác đang áp sát phương tiện để kiểm tra thì cả ba người này nhảy lên bờ, tìm đường tẩu thoát. Cảnh sát vây bắt, khống chế được một người là Tha.

Tha khai, do thạo nghề sông nước nên rủ rê đồng phạm đi trộm dầu từ các tàu hàng. Những người này chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để đục, hút dầu trộm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khi cả nhóm vừa trộm thành công khoảng 800 lít dầu D.O, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Tổ công tác thu giữ một xuồng máy composite kích thước khoảng 7m x 01m gắn động cơ, 26 can nhựa chứa gần 800 lít dầu D.O và các tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy xét.

