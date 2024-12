Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi làm nhiệm vụ? 03/12/2024 19:53

(PLO)- Thông tư của Bộ Công an quy định việc tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 73/2024 nhằm quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Theo đó, Thông tư này có hiệu lực từ 1-1-2025.

Cảnh sát giao thông hóa trang được dừng xe người vi phạm?

Thông tư quy định tổ cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang mặc thường phục, hóa trang phương tiện để phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm: sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành.

Cảnh sát hóa trang và cảnh sát tuần tra, kiểm soát công khai phải giữ một khoảng cách thích hợp, bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 73/2024 nhằm quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Ảnh: TN

Cảnh sát hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện vi phạm, cảnh sát hóa trang phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, làm thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, cảnh sát hóa trang được sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân để dừng phương tiện và thông báo, vận động nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm.

Đồng thời cảnh sát hóa trang cần thông báo và phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để giải quyết tại nơi phát hiện vi phạm hoặc đưa đối tượng vi phạm về trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định.

Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào?

Tại Điều 12 Thông tư số 73/2024 quy định cụ thể việc dừng, kiểm soát phương tiện giao thông phải bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện giao thông phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm cảnh sát giao thông phải đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng dọc theo chiều đường ở phần đường, làn đường sát lề đường hoặc vỉa hè để hình thành khu vực thực thi công vụ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm tuyến đường giao thông để triển khai chiều dài đoạn rào chắn cho phù hợp, bảo đảm an toàn.

Khi kiểm soát phương tiện giao thông trên đường cao tốc, các vị trí được tổ chức kiểm soát tại một điểm, bao gồm: khu vực trạm thu phí; khu vực bắt đầu đường cao tốc; khu vực kết thúc đường cao tốc, hết đường cao tốc; trên đường dẫn ra, vào đường cao tốc.

Khi tuần tra, kiểm soát cơ động trên đường cao tốc, cảnh sát giao thông chỉ được dừng phương tiện giao thông vào làn dừng phương tiện khẩn cấp để kiểm soát, xử lý vi phạm trong các trường hợp:

Phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông tức thời; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn và cứu hộ; phòng chống dịch bệnh;

Tin báo, tố giác, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường cao tốc; phát hiện phương tiện giao thông dừng, đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc.

Sau khi giải quyết xong vụ việc phải thu dọn cọc tiêu, dây căng, biển báo hiệu và di chuyển ngay.

Đồng thời, theo thông tư mới, cảnh sát giao thông được kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua 3 hình thức:

Thứ nhất, thông qua hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống camera trên tuyến giao thông, trong đô thị.

Thứ hai, thông qua sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thông minh hỗ trợ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thứ ba, kiểm soát thông qua tiếp nhận dữ liệu thu thập được từ công trình kiểm soát tải trọng xe.