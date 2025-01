Chở trẻ em đi học phía trước và phía sau trên xe máy như thế nào để không bị phạt? 10/01/2025 18:02

Mới đây trên một số trang mạng xã hội truyền tay nhau thông tin về việc người đi xe máy sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng khi chở trẻ em từ 6 tuổi ngồi phía trước xe máy.

Điều này khiến cho nhiều phụ huynh khá hoang mang và cho rằng chở trẻ em đi học cũng sẽ bị xử phạt.

Có được chở trẻ em phía trước xe máy

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Trong đó khoản 9 điều này quy định phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định;

Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;

Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng;

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng của người thi hành công vụ;

Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước;

Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Sử dụng còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

Người điều khiển xe máy chỉ được chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước, nếu hơn 6 tuổi ngồi phía trước sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024 như trên. Thay vào đó, các phụ huynh chỉ nên chở con em từ 6 tuổi trở lên phía sau xe máy. Một vị CSGT tại TP.HCM phân tích quy định của Nghị định 168/2024

Được chở 2 người trong trường hợp nào?

Trao đổi với PLO, Luật sư Trần Văn Giới, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã bổ sung và sửa đổi một số quy định liên quan đến việc chở người trên xe mô tô, xe gắn máy. Những quy định mới này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế tình trạng chở quá số người quy định, và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cụ thể, Điều 33 của Luật quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người: Chở người bệnh đi cấp cứu; Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; Trẻ em dưới 12 tuổi; Người già yếu hoặc người khuyết tật.

Đồng thời Luật cũng quy định: Người lái xe, người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Như vậy người đi xe máy có thể chở được hai người trong đó một người lớn và một trẻ em dưới 12 tuổi hoặc các trường hợp nêu ở trên. Đồng thời phải đội mũ bảo hiểm theo quy chuẩn. Luật sư Trần Văn Giới, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đồng thời tại Khoản 7 Điều 5 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng trẻ em phía sau khi chở trẻ em dưới 6 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô.

Theo Luật sư Giới, thực trạng tại Việt Nam, tình trạng chở quá số người trên xe máy, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, vẫn phổ biến, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chở trẻ em không an toàn (không đội mũ bảo hiểm, ngồi sai tư thế) là nguyên nhân chính dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng trong tai nạn giao thông.

“Sau khi quy định này được ban hành thì đây là quy định phù hợp với thông lệ quốc tế, các quốc gia phát triển, như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Singapore, có quy định nghiêm ngặt về việc chở người trên xe máy, bao gồm việc bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra tai nạn giao thông. Việc quy định sử dụng ghế an toàn và tư thế ngồi đúng cách sẽ giảm thiểu rủi ro”- Luật sư Giới cho hay.

Đồng thời, Luật sư Giới cũng cho biết quy định mới giúp giảm nguy cơ tai nạn liên quan đến việc chở quá số người hoặc chở trẻ em không đúng cách. Chế tài xử phạt nghiêm minh sẽ tạo ra sự răn đe, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân.

“Quy định mới về việc chở người trên xe mô tô, xe gắn máy trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 là một bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là cho trẻ em. Tuy còn nhiều thách thức trong việc thực hiện, nhưng với các giải pháp phù hợp, quy định này sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành luật lệ của người dân”- Luật sư nhấn mạnh.