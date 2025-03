Từ vụ bé gái cầm vô lăng ô tô trên đường: Lời khuyên gì cho các bậc phụ huynh? 25/03/2025 18:16

Vừa qua, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông giao vô lăng ô tô cho bé gái nhỏ cầm lái.

Quan sát đoạn clip có thể thấy bé gái cầm vô lăng ô tô và bảng đồng hồ hiển thị tốc độ dao động 50 - 60km/h. Trong suốt đoạn clip, người đàn ông hoàn toàn để cho bé gái điều khiển.

Liên quan đến đoạn clip trên, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Dù chưa xác định được nội dung clip cụ thể như thế nào nhưng việc để trẻ em ngồi ghế lái ô tô đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang và đặt câu hỏi về sự nguy hiểm nếu có.

Bé gái điều khiển vô lăng xe ô tô. (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Trước đó vào ngày 27-1, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) và Công an tỉnh Thái Bình đã lập biên bản xử phạt với một người đàn ông ở Thái Bình vì đăng tin sai sự thật.

Người này đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cho con trai 12 tuổi điều khiển ô tô. Kết quả xác minh cho thấy đoạn clip được người đàn ông quay khi đang được xe khác cứu hộ, nhưng người đàn ông này vẫn bị xử lý vì đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Nguy hiểm rình rập

Chị HMT (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Để trẻ nhỏ ngồi vào lòng khi đang lái ô tô, nhiều cha mẹ không lường trước được họ đang đặt con cháu mình trước những tình huống nguy hiểm dù trẻ ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Khi để trẻ ngồi phía trước, rủi ro có thể đến từ những va chạm nhẹ vì cơ thể trẻ em chưa phát triển cứng cáp như người lớn”.

Một chuyên gia giao thông cũng cho biết hiện nay Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

“Cùng hàng ghế lái mà luật đang cấm thì tại sao có thể để trẻ nhỏ ngồi vào ghế lái ô tô được. Vì nếu có sự cố, tai nạn xảy ra có thể khiến trẻ bị gãy cổ và chấn thương sọ não vì thiết kế của xe có túi khí khi va chạm mạnh, lực của túi khí khi bung ra khá mạnh đối với trẻ em”- vị chuyên gia cho hay.

Các bậc phụ huynh không được bất cẩn, chủ quan

Trao đổi với PLO, Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết dù cơ quan chức năng đang xác minh hành vi nhưng nếu nội dung trong clip là thật thì đây là hành vi vi phạm quy định về điều kiện điều khiển phương tiện, do cháu bé chưa đủ độ tuổi và chưa có giấy phép lái xe căn cứ theo quy định tại Điều 56, Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả gây ra, hành vi trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

Về chế tài hành chính: Căn cứ điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định số 168/2024, cá nhân là chủ xe ô tô giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông thì có thể bị phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về chế tài hình sự: Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến một trong các hậu quả: (i) làm chết người, (ii) gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, (iii) gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người đó có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Theo Luật sư Mạch, những năm gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện điều khiển phương tiện có xu hướng gia tăng, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.

“Tình trạng giao xe hoặc cho mượn xe khi biết rõ người nhận chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện vẫn diễn ra phổ biến với nhiều lý do khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, hoặc hoặc do chủ quan, không lường trước hậu quả cho đến khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc xảy ra những vụ tai nạn thương tâm”- luật sư Mạch cho hay.

Cũng theo luật sư, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, phải đối mặt với các chế tài pháp lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cả người điều khiển phương tiện lẫn những người tham gia giao thông khác.

Để ngăn chặn tình trạng người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, luật sư đưa ra lời khuyên: Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, đặc biệt là đối với người chưa đủ điều kiện lái xe. Các bậc phụ huynh cần chủ động giáo dục, thường xuyên giám sát con em mình. Sự bất cẩn, chủ quan của một cá nhân có thể là nguy cơ tiềm ẩn gây nên hậu quả đáng tiếc bất cứ lúc nào.

Mỗi vụ tai nạn không chỉ là con số thống kê mà còn là nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp. Do đó, việc tuân thủ pháp luật về giao thông không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là cách góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh. Vì vậy, hãy bảo vệ bản thân, gia đình và người thân của mình bằng cách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM

Luật sư cũng chia sẻ thêm, bên cạnh đó, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, ngành giáo dục cũng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.