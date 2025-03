Các nước trên thế giới quy định vali điện có được chạy trên đường phố khi tham gia giao thông?

Vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp “cưỡi” vali chạy trên đường phố.

Hai clip về hai chủ nhân chiếc vali này băng băng trên đường phố cũng khiến nhiều người ngạc nhiên và đặt câu hỏi liệu vali có được xem là phương tiện tham gia giao thông ở Việt Nam hay không?

Thực tế, vali điện không phải là dòng sản phẩm mới xuất hiện thời gian gần đây mà nó đã được nhiều người sử dụng để di chuyển trong các sân bay những năm về trước.

Trao đổi với PLO, Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết hai trường hợp trên thì cơ quan Công an đã mời lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể là hành vi vi phạm của 2 người nói trên bị xử phạt theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 12 Nghị định 168/2024, bị phạt tiền 200.000 - 250.000 đồng.

Cụ thể Điều 12. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ; sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác:

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy;

Luật sư cho rằng người dân không nên sử dụng các loại phương tiện hay thiết bị tương tự khác, mà pháp luật cấm trong đó có vali điện để di chuyển trên đường phố. Thay vào đó, loại vali này chỉ dùng trong sân bay, hoặc nhà ga khi di chuyển vali đi xa, thì tiện cho việc kéo trong nhà ga…chứ không phải là loại phương tiện dùng để tham gia giao thông như xe đạp, xe máy, xe điện…

Bởi đây là hành vi vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người sử dụng và những người tham gia giao thông khác do khó kiểm soát, dễ gây ra tai nạn. Do đó chúng ta cẩn thận khi di chuyển phải đúng loại phương tiện mà pháp luật cho phép.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM