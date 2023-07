Cảnh sát giao thông đường thủy bắt giữ tội phạm trốn truy nã

(PLO)- Lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Cục CSGT vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ bị can truy nã đang lẩn trốn.

Ngày 23-7, đại diện Thủy đoàn I (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ bị can truy nã đang lẩn trốn.

Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 5-2022, bà Nguyễn Thị Lê Na (ngụ tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đưa ra thông tin đấu giá dự án đất Hoà Liên 5 và Hoà Hiệp, Liên Chiểu.

Từ đó, bà Na yêu cầu anh HQH và NQT (cùng trú ở Đà Nẵng) đưa cho mình 2 tỉ đồng để nộp phiếu đấu giá đất.

Sau khi nhận 2 tỉ đồng, bà Na sử dụng vào việc cá nhân nên anh H và T đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Quá trình điều tra, công an đã chứng minh, làm rõ.

Đến ngày 6-7, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Na về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Na bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 17-7.

Sau nhiều ngày tổ chức trinh sát, theo dõi đến ngày 22-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Thủy đoàn I (Cục CSGT, Bộ Công an) đã bắt Na khi đang lẩn trốn tại phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Hiện cơ quan Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khen thưởng 5 người dân giúp bắt nhóm khủng bố trốn truy nã ở Đắk Lắk (PLO)- Người dân địa phương đã tích cực phối hợp cùng lực lượng công an truy bắt ba đối tượng khủng bố khi đang lẫn trốn ở đồi Độc Lập.

PHI HÙNG