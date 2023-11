Cảnh sát PCCC ngâm mình dưới kênh nhiều rác thải để chữa cháy tại quận 7

Ngày 13-11, UBND Quận 7 đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản nhân dân trong vụ cháy kho hàng một công ty phường Tân Kiểng vào tối 11-11.

Vụ cháy kho hàng một công ty phường Tân Kiểng vào tối ngày 11-11. Ảnh: PC07

Lễ khen thưởng có sự tham dự của ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 7; Ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Quận 7; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an Quận 7; Thượng tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng Công an Quận 7.

Tại buổi lễ, UBND Quận 7 đã trao khen thưởng gồm giấy khen và tiền thưởng 10 triệu đồng/tập thể cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Đội Cảnh sát chữa cháy &CNCH Công an Quận 7, Đội CC&CNCH Khu vực 1, Khu vực 5 và Đội Cảnh sát chữa cháy&CNCH trên sông (PC07), Đội Cảnh sát chữa cháy &CNCH Công an Quận 4, Đội PCCC KCX Tân Thuận, Công an Quận 7, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 và UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Kiểng.

Các đơn vị tham gia chữa cháy được khen thưởng. Ảnh: PC07

Trước đó, vào lúc 18 giờ 53 phút ngày 11-11 một vụ cháy đã xảy ra tại công ty TNHH TM-DV Đức Thành ở hẻm đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7.

Sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động tổng cộng 16 xe chuyên dụng, 1 tàu, 2 ca nô, 2 máy bơm cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến nơi triển khai phương dập lửa.

Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, các lực lượng đã phối hợp đã bảo vệ được khoảng 15.374m2/17.374m2 của hai nhà kho công ty chứa nhiều trang thiết bị văn phòng, bánh kẹo, nước đóng chai các loại, thùng carton…

Đồng thời, một trường học liền kề cũng được bảo vệ an toàn, không có thiệt hại về người.

Đám cháy bùng lên rất to, phải mất nhiều giờ mới khống chế được ngọn lửa. Ảnh: PC07

Để đảm bảo việc nguồn nước nhằm phục vụ cho công tác chữa cháy, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải ngâm mình dưới dòng nước kênh đen hôi, nhiều rác thải ô nhiễm hàng giờ đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ.

Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải ngâm mình dưới dòng nước kênh đen hôi, nhiều rác thải ô nhiễm hàng giờ đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PC07

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, nhiệt độ cao, nhiều khói khí độc, đám cháy phát triển nhanh do hàng hóa nhiều, dễ cháy và các cửa vào bị khóa bên ngoài…

Ngoài ra, khu vực đường dẫn vào vị trí cháy bị cản trở bởi nhiều ô tô, xe tải chở hàng. Vị trí cháy nằm cách xa nguồn nước, Cảnh sát PCCC phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách đó 500 m...

Đến rạng sáng ngày 12-11, lực lượng cảnh sát vẫn nỗ lực dập lửa tàn và túc trực tại hiện trường để ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Nhiều cảnh sát PCCC phải ngủ dưới nền đất sau nhiều giờ chiến đấu với lửa. Ảnh: PC07

Ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Quận 7 đã trân trọng, ghi nhận, động viên và chúc mừng thành tích đạt được của các lực lượng tham gia công tác chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản nhân dân.

Ông gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị tham gia chữa cháy đã nỗ lực chiến đấu bảo vệ tài sản của Nhân dân, tạo được niềm tin rất lớn cho người dân.

TỰ SANG