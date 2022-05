Cảnh sát và người thân đang tìm người đàn ông mất tích ở TP Vinh

Lúc 17 giờ 30 phút chiều nay (21-5), lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) và người thân đang nỗ lực tìm kiếm ông NVM (51 tuổi, trú xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) trên kênh Bắc và hồ chứa nước điều hòa TP Vinh.

Theo người thân, khoảng 1 giờ sáng 21-5, ông M rời nhà đi bắt cá trên kênh Bắc (TP Vinh). Thời điểm đó, trời có mưa giông.

Sáng cùng ngày, người thân không thấy ông M trở về nên đã tổ chức tìm kiếm. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng đến hạ nguồn kênh Bắc và hồ chứa nước điều hòa TP Vinh triển khai công tác tìm kiếm ông M.

Do nước kênh Bắc sâu, đục, nhiều bùn và hồ điều hòa TP Vinh sâu rộng nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Quá trình tìm kiếm ông M có phát hiện dụng cụ kích bắt cá của ông M nhưng ông M hiện vẫn đang mất tích.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông M. thuộc diện khó khăn.