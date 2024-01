Cấp cứu người bệnh chưa rõ nhân thân đêm giao thừa

Tầm 21 giờ ngày 31-12, Bệnh viện (BV) huyện Bình Chánh, TP.HCM tiếp nhận một người đàn ông hơn 60 tuổi được người đi đường đưa tới. Do bị tai nạn giao thông khá nặng nên bệnh nhân rơi vào tình trạng mê man. Mặc dù bệnh nhân không có người thân, không có giấy tờ tùy thân nhưng BV vẫn cấp cứu và cho thở máy.

“Bệnh nhân này tiên lượng nặng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng hết mình” – BS điều trị nói.

Gần một tiếng sau, BV cùng lúc tiếp hai nam thanh niên trên 30 tuổi người bê bết máu do tai nạn giao thông.

Một người cho biết cả hai đi chung xe gắn máy từ Long An lên TP.HCM. Khi tới địa phận huyện Bến Lức (Long An), do trời tối nên người cầm lái điều khiển xe đụng vào mảng bê tông khá to nằm ven đường. Cả hai ngã xuống và bị rách da, chảy máu.

Một bệnh nhân cấp cứu đang được nhân viên y tế xử lý vết thương. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong đêm giao thừa Tết dương lịch 2024, BV huyện Bình Chánh còn cấp cứu nhiều bệnh nhi mắc các bệnh nội khoa.

Khoảng 22 giờ ngày 31-12, BV tiếp nhận cháu NTTD (7 tuổi, ở Long An) trong tình trạng đau ngực dữ dội.

Gia đình cho biết cháu D trước đó có biểu hiện thở nhanh, khò khè, rút lõm lồng ngực… Tuy nhiên đến khi cháu than đau ngực dữ dội thì gia đình đưa tới BV. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu D bị tràn khí màng phổi, một bệnh lý về hô hấp.

“Trên đường đi, gia đình bàn tính đưa D tới BV Nhi đồng TP.HCM để khám và điều trị. Tuy nhiên, do D liên tục ôm ngực và than đau dữ dội nên mọi người nóng ruột và quyết định đưa vô BV huyện Bình Chánh. Sau khi tìm ra căn bệnh, BV giữ D lại để điều trị. Hiện D hết than đau và vui chơi bình thường” – mẹ cháu D tỏ bày.

Bác sĩ đang cấp cứu một bệnh nhi bị tim bẩm sinh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chưa đầy một tiếng sau, BV tiếp nhận cháu TMK (10 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng khó thở, thở nhanh. Cháu K nhanh chóng được cho thở máy và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy cháu K bị bệnh tim bẩm sinh.

“May là con tôi được đưa vô BV huyện Bình Chánh kịp thời và được các BS cấp cứu mau lẹ. Nếu chậm trễ, không biết con tôi sẽ ra sao” – ba cháu K chia sẻ.

BS Đào Trường Vinh (trực lãnh đạo đêm 31-12) cho biết giao thừa Tết dương lịch 2024, BV huyện Bình Chánh cấp cứu 70 ca. Trong đó, 12 trường hợp tai nạn giao thông.

“Số ca cấp cứu của ngày 29 và 30-12-2023 lần lượt là 60 và 62. Trong đó, tai nạn giao thông lần lượt 6 và 11. So với ngày thường, số ca cấp cứu trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2024 có tăng; số ca do tai nạn giao thông không biến động nhiều” – BS Vinh cho biết thêm.

BS Võ Ngọc Cường, Giám đốc BV huyện Bình Chánh, cho biết trong năm 2023, BV huyện Bình Chánh triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu về can thiệp tim mạch, siêu âm đàn hồi mô, vi sinh, nội soi gắp dị vật, kẹp clip cầm máu, phẫu thuật kết hợp xương các ca khó... BV cũng trang bị thêm máy móc hiện đại như CT Scanner 64 lát cắt, MRI, DSA, hệ thống nội soi chẩn đoán, hệ thống phẫu thuật nội soi…

“Do vậy, BV thu hút rất đông bệnh nhân trong và ngoài huyện Bình Chánh đến khám và điều trị. Năm 2022, tổng số lượt khám bệnh ngoại trú là 270.977. Qua năm 2023, con số này tăng lên 362.796” – BS Cường cho biết thêm.

Trong năm 2024, BV huyện Bình Chánh sẽ triển khai kỹ thuật phẫu thuật cắt bướu giáp lành tính, phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý đại tràng, phẫu thuật điều trị các bệnh lý tiết niệu, phẫu thuật tạo hình thẩm mĩ.

“BV còn triển khai kỹ thuật xử lý căn bản về tổn thương vi phẫu, phẫu thuật nội soi khớp tái tạo dây chằng chéo gối, triển khai nội soi chẩn đoán, thay khớp… để phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh” – BS Cường nói.

TRẦN NGỌC